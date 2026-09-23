Estos son los sectores del Atlántico que se verían afectados por reducción del presupuesto nacional

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó su preocupación por la reducción del Presupuesto General de la Nación para 2027 destinado al departamento, al señalar que la disminución afectaría proyectos y programas estratégicos en diferentes sectores.

Para la vigencia 2027, el presupuesto de inversión asignado al Atlántico sería de $2.251.372 millones, mientras que en 2026 fue de $2.887.195 millones, lo que representa una reducción de $635.823 millones, equivalente al 22,02 %.

“Queremos expresar nuestra preocupación porque el presupuesto del año 2027 tiene 635.000 millones de pesos menos que el año anterior. Pasamos de $2.800.000 millones a $2.200.000 millones”, afirmó Verano.

Energía, vivienda y educación, entre los sectores más afectados

De acuerdo con el análisis de la Gobernación, uno de los sectores con mayor impacto sería el de subsidios de energía, que tendría una reducción de $391.567 millones, al pasar de $524.399 millones a $132.832 millones.

En vivienda, la disminución alcanzaría los $166.416 millones, equivalente al 80,9 %, mientras que educación tendría una reducción de $68.430 millones, un 27,5 % menos frente a la vigencia anterior.

“En educación, que es nuestro bastión más importante consignado en nuestro Plan de Desarrollo, nos pegaría muy duro esta reducción, que supera los 68.000 millones de pesos”, señaló el mandatario departamental.

Cultura y ciencia también tendrían recortes

El gobernador también advirtió sobre las reducciones previstas para ciencia, tecnología e innovación, con una disminución de $17.081 millones, equivalente al 66,3 %.

En cultura, el recorte sería del 93,2 %, al pasar de $12.227 millones a $833 millones, es decir, una reducción de $11.394 millones.

Verano destacó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) tendría un aumento, al pasar de $136.762 millones a $139.676 millones, pero insistió en que la reducción general del presupuesto obligaría a buscar nuevas fuentes de financiación para evitar la afectación de programas y proyectos en el departamento.

El gobernador hizo un llamado al Gobierno nacional para abrir espacios de diálogo y revisar las cifras con el objetivo de encontrar alternativas que permitan mantener la inversión en el Atlántico.