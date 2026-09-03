Calendario lunar de septiembre 2026: Mejores días y horas exactas para cortarse el pelo

Hay muchas personas que creen en la astrología y en su relación con las fases lunares, que según dice, traen muchos cambios y cada una de ellas es el momento perfecto para una situación en específico, como la toma de decisiones, el inicio de un nuevo negocio o incluso, el cierre de ciclos.

Siendo así, hay muchos que analizan un cambio de look o un simple corte de cabello con los tránsitos de la luna, que sería la encargada de permitir que este crezca, sea más abundante, tenga mayor brillo, etc.

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De acuerdo a expertos en astrología, la luna sí tiene mucha influencia en este tipo de cambios físicos como es el corte de cabello.

Incluso, hay quienes afirman que no solo tiene que ver con el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. No obstante, esto dependerá del cambio que quiera hacerse, por lo que debe tener en cuenta cuál es el resultado que espera y las fechas en los que podría conseguirlo más rápido.

Así como se habla de un corte de cabello, los expertos suelen hablar de la depilación, que también enfrentaría cambios y tendría fechas exactas para obtener mejores resultados.

Según indica el portal web de Cuerpomente, todo esto se trata de la agricultura biodinámica, es decir, el tiempo del ciclo lunar que favorecen ciertos efectos sobre los cultivos, un crecimiento más lento o más rápido del cabello y el vello corporal.

De este modo, la agricultura biodinámica se divide en periodos raíz, periodos hoja y periodos flor, los cuales, están en función de la fase de la Luna, su órbita ascendente o descendente y su altura en el firmamento, que calcula según la constelación por la que pasa en cada momento.

“Los periodos raíz y hoja se consideran adecuados para el corte de pelo, y los periodos flor, para la depilación”, agrega el portal.

Fases lunares en

Cuarto menguante: viernes, 4 de septiembre, a las 9:52.

viernes, 4 de septiembre, a las 9:52. Luna nueva: viernes, 11 de septiembre, a las 5:27.

viernes, 11 de septiembre, a las 5:27. Cuarto creciente: viernes, 18 de septiembre, a las 22:44.

viernes, 18 de septiembre, a las 22:44. Luna llena: sábado, 26 de septiembre, a la 18:50.

Mejores días para cortarse el pelo en septiembre 2026

Según Cuerpomente, si lo que quiere es un cabello más fuerte y abundante, deberá cortárselo en días raíz, que estimulará las raíces del pelo.

El viernes 11 a partir de las 4 de la tarde.

4 de la tarde. Todo el sábado 12 .

. Todo el domingo 13 .

. Todo el lunes 14 (hasta las 3 de la mañana de la madrugada del martes 15).

Si usted desea un crecimiento rápido, podrá tener en cuenta estas fechas para lograrlo y además de que le crecerá más rápido, lo tendrá mucho más fuerte y sano.

Martes 1 de septiembre desde la madrugada y hasta las 9 a.m.

desde la madrugada y hasta las 9 a.m. El viernes 25 desde las 10 de la noche y hasta la medianoche.

y hasta la medianoche. El sábado 26 todo el día a partir de las 11 de la mañana.

todo el día Todo el domingo 27 y hasta las 11 de la mañana del lunes 28.

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¿Cuándo depilarse en septiembre 2026?

Los expertos recomiendan depilarse en el periodo flor en órbita descendente, esto con el objetivo de que el vello tarde más en salir.