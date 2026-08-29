Ni el 3, ni el 21: Estos son los mejores días para cortar el pelo en septiembre, según la LUNA

Llega septiembre y con esto un nuevo calendario lunar lleno de recomendaciones para belleza y arreglos en la apariencia física de las personas en cuanto a cortes de cabello y cambios de look, no olvidando que este mes entrante marca la transición del verano al otoño.

Este noveno mes del año trae consigo una luna renovada con mas brillo luego de los eclipses que sucedieron en agosto.

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¿Cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en septiembre?

El portal Cuerpo Mente establece estas fechas según la Luna para que el pelo crezca de manera más rápida y abundante, guiándose del calendario lunar de septiembre que recomienda las siguientes fechas:

Martes 1 de septiembre por el transcurso de la mañana antes de las 9:00 a. m.

por el transcurso de la mañana antes de las 9:00 a. m. Viernes 25 de septiembre desde las 10:00 p. m. hasta medianoche.

desde las 10:00 p. m. hasta medianoche. Sábado 26 de septiembre todo el día desde las 11 a. m.

todo el día a. m. Domingo 27 de septiembre todo el día.

todo el día. Lunes 28 de septiembre durante el transcurso de la mañana hasta las 11:00 a. m.

Tras cortarse el cabello, se recomienda mantenerlo hidratado con aceites y evitar secarlo con secador por el aire caliente.

Si busca que el pelo tenga mayor resistencia y a la vez que tenga un fortalecimiento estas son las fechas

Viernes 11 de septiembre desde las 4:00 p. m.

desde las 4:00 p. m. Sábado 12 de septiembre en el transcurso de todo el día.

en el transcurso de todo el día. Domingo 13 de septiembre en el transcurso de todo el día.

en el transcurso de todo el día. Lunes 14 de septiembre hasta las 3:00 a. m. del martes 15 de septiembre.

Por otro lado, si planea depilarse, los siguientes días del calendario lunar plantean que el vello de las zonas a remover tenga un efecto donde sea débil y crezca de manera más lenta.

¿Cuáles son los mejores días para depilarse en septiembre?

Según el portal Cuerpo Mente estas son las fechas para que el procedimiento de mejores resultados y reacciones beneficiosas a favor:

Sábado 5 de septiembre a partir de las 6:00 p. m.

a partir de las 6:00 p. m. Domingo 6 de septiembre en el transcurso del día hasta las 10 p. m.

en el transcurso del día hasta las 10 p. m. Lunes 7 de septiembre entre las 10:00 a. m. y 3:00 p. m.

entre las 10:00 a. m. y 3:00 p. m. Martes 15 de septiembre todo el día hasta la madrugada del 16 de septiembre

todo el día hasta la madrugada del 16 de septiembre Viernes 18 de septiembre desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del sábado 19 de septiembre

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