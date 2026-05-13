Expertos revelan tips para combatir la caída del pelo: ¿Los ingredientes naturales sí sirven?

El mercado de productos cosméticos en Colombia sigue creciendo con el impulso de consumidores que buscan alternativas más naturales y sostenibles para el cuidado personal.

De acuerdo con un informe de Mordor Intelligence, este sector podría alcanzar los 1,5 billones de pesos en 2028, por cuenta de una mayor demanda de productos elaborados con ingredientes naturales y menos agresivos para la salud y el medio ambiente.

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Dentro de este panorama, el cuidado capilar se ha convertido en una de las principales prioridades para los consumidores, especialmente frente a problemas como la caída del cabello y el deterioro causado por el sol, el cloro y el agua salada.

Uno de los aspectos que más ha influido en las decisiones de compra es la composición de los productos. Según estudios, se ha evidenciado un mayor interés por shampoos y tratamientos libres de parabenos, conservantes utilizados frecuentemente en cosméticos y que han sido cuestionados por sus posibles efectos negativos en la salud.

Según especialistas del sector, cuando el cabello está expuesto constantemente a agentes externos, es recomendable el uso de productos que ayuden a reducir la acumulación de sustancias químicas agresivas tanto en el cuero cabelludo como en la fibra capilar.

“Ser conscientes es clave para lograr el equilibrio, por eso debemos poner atención tanto a lo que comemos como a lo que aplicamos en nuestra piel. Generalmente, estamos más expuestos a factores ambientales, por lo que es crucial elegir productos que no solo sean efectivos, sino que también respeten nuestra piel y el medio ambiente. Los ingredientes naturales, libres de parabenos y otras sustancias agresivas, no solo garantizan la seguridad, sino que también ayudan a mantener el cabello saludable. Es importante destacar que nuestros productos son 100% colombianos, lo que contribuye a la economía del país y beneficia a las familias”, señaló Luisa Chimá, creadora de Kaba.

Además de la elección de productos adecuados, expertos recomiendan mantener hábitos de cuidado que contribuyan a fortalecer el cabello y prevenir su caída. Entre ellos se encuentran:

Protegerlo del sol

Evitar el uso excesivo de herramientas de calor

Mantener una hidratación constante

Reducir la exposición prolongada al cloro y la sal.

Asimismo, se recomienda recomienda lavar el cabello con agua tibia o fría, evitar el lavado diario para prevenir resequedad y utilizar toallas de microfibra para disminuir el quiebre capilar.

Ingredientes naturales para el cuidado del cabello

En cuanto a ingredientes naturales, el romero se ha convertido en uno de los más utilizados en tratamientos capilares gracias a sus propiedades para estimular el crecimiento del cabello y reducir la caída.

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De acuerdo con portales especializados, hay algunos ingredientes funcionales:

El romero combinado con té verde y pantenol, ayuda a controlar la oleosidad, reparar la fibra capilar y mantener el cabello libre de frizz por más tiempo.

La biotina, el colágeno, el zinc y la vitamina D3 son considerados aliados importantes para fortalecer el cuero cabelludo y mejorar la salud capilar.