Supersalud cambia interventor de Emssanar: ¿quién es Javier Alonso Álvarez?

Emssanar vuelve a tener un nuevo interventor. La Superintendencia Nacional de Salud posesionó a Javier Alonso Álvarez como agente especial interventor de la EPS, en una decisión que abre una nueva etapa para una entidad que lleva más de cuatro años bajo intervención estatal.

Álvarez llega en reemplazo de Julio César Rey y se convierte en el séptimo interventor que ha pasado por Emssanar desde que comenzó la medida administrativa, el 31 de mayo de 2022.

La pregunta ahora es qué cambiará con la gestión de su llegada y, sobre todo, si esta nueva administración logrará avanzar en los problemas que mantienen a la EPS intervenida.

Un primer mes que será clave

El nuevo interventor no llega con un periodo largo para conocer la situación. La Supersalud le puso una primera tarea con fecha límite, en sus primeros 30 días deberá presentar un diagnóstico integral de Emssanar y un plan de trabajo.

En ese orden de ideal, Álvarez deberá establecer qué encuentra, cuáles son los principales problemas que deben atenderse y qué medidas propone para corregirlos. Por lo que, ese documento será importante porque tendrá que aterrizar en decisiones concretas el rumbo que tomará la EPS para no seguir con trabas que siguen dificultando la rendición de la entidad.

La Superintendencia también señaló como prioridades de esta nueva etapa fortalecer la administración de la EPS y garantizar que los servicios de salud continúen prestándose de manera oportuna.

Ahí estará uno de los principales retos; que las decisiones que se tomen dentro de la intervención no se queden solamente en el papel y terminen teniendo un efecto visible para los usuarios.

¿Quién es Javier Alonso Álvarez?

El nuevo interventor tiene un perfil marcado por la administración y las finanzas dentro del sector salud.

Es contador público y tiene una maestría en Administración, MBA. Acumula cerca de 20 años de experiencia profesional, buena parte de ella en cargos relacionados con la dirección financiera y administrativa de organizaciones de salud.

Su recorrido incluye trabajo en áreas como aseguramiento, manejo de recursos, sostenibilidad financiera y gestión institucional, asuntos que tienen un peso importante en el funcionamiento de una EPS.

Por eso, uno de los aspectos que genera expectativa alrededor de su designación es precisamente su experiencia en el manejo de los recursos y en la operación administrativa del sistema de salud.

¿Por qué Emssanar sigue intervenida?

La intervención de Emssanar comenzó en mayo de 2022, cuando la Supersalud tomó el control administrativo de la EPS ante las dificultades que enfrentaba la entidad.

La medida tenía como propósito corregir problemas que afectaban su funcionamiento y fortalecer las condiciones necesarias para garantizar la atención de sus afiliados.

Sin embargo, más de cuatro años después, la intervención continúa. Puetso que, la medida fue prorrogada hasta mayo de 2027, lo que significa que Emssanar seguirá bajo administración especial mientras la Supersalud considera que existen condiciones que deben ser corregidas.

Y hay otro elemento que explica la importancia del cambio anunciado ahora, durante este nuevo periodo Alvares seria el septimo interventor en la EPS.

Pues es el relevo de Julio César Rey, el cual se produce después de una evaluación realizada por el Comité de Medidas Especiales de la Supersalud. Revión que llevó a determinar la necesidad de cambiar la conducción de la intervención y fortalecer el proceso.

La prueba para el séptimo interventor

Álvarez recibe entonces una responsabilidad que va mucho más allá de ocupar un cargo.

Tiene 30 días para entregar el primer diagnóstico y la hoja de ruta con la que pretende encaminar la EPS. Decisiones finalmente que se espera mejoren la operación de Emssanar.

Además, que para los más de 1,6 millones de afiliados, esa será la medida real del cambio, que una nueva administración pueda traducir la intervención en una solución real pára los pacientes, una EPS que responda mejor y servicios de salud que lleguen de manera oportuna a quienes los necesitan.