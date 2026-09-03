Refuerzan seguridad del Palacio de Justicia ante amenazas a magistrados
El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, confirmó las conclusiones de la reunión con el mandatario Abelardo De La Espriella en la sala plena del Alto Tribunal.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...