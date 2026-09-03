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03 sep 2026 Actualizado 18:32

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Política

Refuerzan seguridad del Palacio de Justicia ante amenazas a magistrados

El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, confirmó las conclusiones de la reunión con el mandatario Abelardo De La Espriella en la sala plena del Alto Tribunal.

Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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