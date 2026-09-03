La coincidencia entre los Verdes de Amaya y Jorge Londoño para declararse en oposición al Gobierno

Tunja

En Boyacá hay tres congresistas de la Alianza Verde y dos de ellos consideran que se deben declarar en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Se trata del senador, John Amaya, hermano del gobernador Carlos Amaya quien considera que su trabajo en el legislativo será vigilar que se mantengan los avances sociales que se han conseguido, especialmente en temas como educación pública, medio ambiente y protección de los derechos campesinos. En ese mismo sentido se ha pronunciado el Representante, Jaime Raúl Salamanca quien considera que en oposición se le hará veeduría al gobierno donde se pueda reconocer lo bueno y cuestionar lo malo.

Mientras que el otro Representante de la Alianza Verde en Boyacá, Yamit Noe Hurtado considera que la pluralidad que siempre ha tenido su colectividad debe conducir a que se declaren en independencia del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

De otro lado, el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino publicó una carta en la que 6 dirigentes que hacen parte de la Dirección del Partido Alianza Verde expresan su solicitud de declararse en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Entre los firmantes de ese documento se encuentra el exgobernador de Boyacá, y exministro de Justicia y exdirector del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

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