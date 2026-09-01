Ejército destruyó artefactos que no explosionaron en el ataque de las disidencias en el sur de Cauca

Tras el suceso, el grupo de Manejo de Explosivos de la Tercera División verificó el furgon desde el que se lanzaron las cargas detonantes tipo cilindro. Crédio: Ejército Nacional.

El Patía - Cauca

Tropas del Ejército destruyeron cinco artefactos explosivos improvisados en el sur del Cauca. Las cargas habían quedado sin detonar luego del ataque de las disidencias de las Farc contra el Batallón de Instrucción y Entrenamiento de la Brigada 29 en el corregimiento de El Estrecho, municipio de El Patía, que dejó a un militar y tres civiles heridos.

Tras el suceso, el grupo de Manejo de Explosivos de la Tercera División verificó el Furgon desde el que se lanzaron las cargas detonantes tipo cilindro.

En la acción ubicaron cinco dispositivos que aún representaban un riesgo parala población civil, las tropas y los usuarios que a diario recorren la vía Panamericana.

El comandante de la Brigada 29, general Diego Jaramillo explicó que con el “empleo de las capacidades especializadas” se logró controlar la amenaza, “reduciendo el riesgo en la zona y contribuyendo a la seguridad de las comunidades”.

También explicó el general Jaramillo que las tropas permanecen en el territorio para garantizar el tránsito en normalidad de la vía internacional, la seguridad de la población y para contrarrestar las acciones criminales de los grupos armados al margen de la ley.

Las acciones violentas en esta zona del sur del departamento del Cauca fueron atribuidas a la estructura Carlos Patiño, responsables de múltiples delitos.