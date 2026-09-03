Comunidad exige liberación de una joven secuestrada en el norte del Cauca

Villa Rica, Cauca

Familiares, amigos y habitantes del municipio de Caloto, en el norte del Cauca, realizaron una jornada de velatón para exigir la liberación de Valeria Daza Fajardo, una joven oriunda de ese municipio que fue secuestrada en las últimas horas por hombres armados en zona rural del municipio de Villa Rica.

La joven, vinculada al sector ladrillero de la región, se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptada por hombres armados en la vereda La Primavera.

Según información preliminar, los sujetos armados intimidaron a los ocupantes del vehículo y los obligaron a desplazarse hacia una zona rural ubicada entre los municipios de Padilla y Corinto, en límites entre el norte del Cauca y el Valle del Cauca.

En ese lugar, los hombres armados separaron a Valeria de sus acompañantes y se la llevaron con rumbo desconocido. Desde entonces se desconoce su paradero.

Tras el secuestro, familiares, amigos y habitantes del municipio de Caloto realizaron una jornada de velatón en la Plazoleta La Libertad para exigir su liberación y pedir que se respete su vida e integridad.

Las autoridades activaron operativos en el norte del Cauca para establecer el paradero de la joven e identificar a los responsables de este hecho.

El secuestro de la joven se suma a una seguidilla de casos registrados recientemente en el Cauca, donde varias de las víctimas han sido mujeres.