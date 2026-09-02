Escalada violenta en el Cauca deja 22 líderes sociales asesinados en lo corrido del 2026

Cauca

Hay alarma en el Cauca por la escalada violenta que se ensañó con los líderes sociales y defensores de derechos humanos. La región ya cuenta 22 de ellos asesinados en el 2026. Organizaciones sociales y autoridades exigieron medidas de protección.

Las víctimas más recientes fueron María Ovidia Palechor y James Flor, destacados por su trabajo por el bienestar y el desarrollo del municipio de Cajibío, los derechos de las víctimas del conflicto, las mujeres, el campesinado y el pueblo indígena.

Fueron asesinados en su vivienda, en la vereda La Pedregosa, por hombres armados.

El coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Mauricio Capaz, rechazó el suceso.

Afirmó que, “las comunidades indígenas hemos recibido esta noticia de manera impactante. Estamos tratando de dimensionar lo que está sucediendo. Es condenable este asesinato para los defensores de Derechos Humanos y para el movimiento indígena”.

El hecho se suma al homicidio en los últimos días de Manuel España, líder en el Cañón del Micay, encontrado sin vida y con signos de violencia en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia.

A estos casos se suman otros 19 asesinatos de líderes durante este año, incluidos Bertulfo Ácalo, Breyen Obando, Omaira Pacho, Yenny Guaina, Milton Cerquera, entre otros.

Entre las víctimas se cuentan cinco líderes indígenas, cinco políticos, tres comunitarios y dos campesinos.

La mayoría de los crímenes han tenido lugar en territorios con amplia presencia y dominio de Grupos armados al margen de la ley.

Solo en el municipio de Cajibío, en 2026 se cuentan cuatro líderes sociales asesinados, en Argelia tres y en Popayán tres.

Al respecto, el CRIC, afirmó que “estos asesinatos deben analizarse dentro de un contexto de violencia sistemática y estructural que continúa afectando a pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades afrodescendientes, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y del territorio”.

Por su parte, Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, explicó que son muchos los riesgos a los que están expuestos los liderazgos en el Cauca.

“Hay que decirlo con claridad, el accionar de estas estructuras armadas someten a comunidades a permanentes riesgos y restricciones, (…) corresponde las autoridades establecer quiénes son los responsables. Exigimos investigaciones prontas y rigurosas, pero también, medidas efectivas de prevención”, dijo González.

El director también mencionó que existen las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, los territorios en riesgo están identificados y la presencia de los grupos armados es conocida, “lo que sigue faltando es una respuesta capaz de proteger la vida antes de que ocurran los asesinatos”.

En las últimas horas se realizó un consejo extraordinario de seguridad con autoridades policiales, militares y administrativas del Cauca para analizar la escalada violenta y tomar medidas que permitan garantizar la seguridad de los líderes y defensores de derechos humanos en el Cauca.