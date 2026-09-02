Impuesto al patrimonio genera doble tributación y representa 0,4% de recaudo: María Clara Posada

En diálogo con Sin Anestesia de La Luciérnaga, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, fue crítica con la implementación del impuesto al patrimonio, un tributo que fue creado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Cabe recordar que este impuesto directo grava el valor neto de los bienes, derechos y riquezas que posee un contribuyente –ya sean personas naturales o jurídicas–, restándole las deudas u obligaciones vigentes.

Posada, cuya bandera política ha sido la eliminación de gravámenes, defendió el desmonte del impuesto al patrimonio, asegurando que sí es el momento adecuado para hacerlo.

“Aparte de ser un impuesto antitécnico, que genera doble tributación y en el que a usted le están cobrando a pesar de que su bien no se esté valorizando, solo representa el 0,4% de lo que recauda la Dian. Eso no es nada”, advirtió.

También aseguró que “sale más caro lo que uno invierte en recaudarlo (el impuesto al patrimonio) que lo recaudado”, y agregó que lo que está provocando este tributo es que “patrimonios importantes se vayan a otros países donde sean más amables con esa inversión”.

Por eso, aseguró que “nos estamos quedando con el pecado y sin el dinero”.

Vea aquí la entrevista completa a la senadora María Clara Posada en La Luciérnaga:

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