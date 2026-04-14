¿Cuál es el congresista que le ganó la curul de negritudes a Miguel Polo Polo?

Cada vez se suman más movimientos políticos a la campaña presidencial de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial de Aida Quilcué y esta vez, el apoyo es de Óscar Benavides, líder de “Movimiento Libres”, la cual, con su colectividad, ganó la curul por las negritudes en la Cámara de Representantes, derrotando a Miguel Polo Polo.

Este respaldo será oficializado en un acto público este miércoles 15 de abril en el Hotel Tequendama.

“Vamos a buscar espacios en todas las alcaldías y gobernaciones del país. La comunidad negra y afro, que por décadas fue desplazada de la política nacional, hoy tiene un partido que busca ganar en las urnas espacios para la gente”, dijo Óscar Benavides, jefe del Movimiento Libres.

Según el congresista, el apoyo a este candidato tiene como propósito “representar la posición política de estas comunidades y fortalecer los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.