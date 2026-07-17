Representante Benavides anuncia acciones legales y acusa al CNE por robar curul afro

El representante electo Óscar Benavides cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la asignación de la segunda curul de las comunidades afro y aseguró que ese escaño le correspondía a Anyela Guanga, del Partido Libre.

Las declaraciones se produjeron durante la entrega de credenciales a los nuevos congresistas, en medio de una discusión por la definición de las curules especiales.

Benavides afirmó que los magistrados del CNE desconocieron los derechos de esa colectividad y anunció que acudirá a la justicia para intentar revertir la decisión.

“Los magistrados del Consejo Nacional Electoral le arrebataron la segunda curul al Partido Libre. Le pido al país que no siga permitiendo este tipo de situaciones y que nos acompañe en esta lucha. Yo voy a estar en el Congreso y vamos a defender este derecho”, manifestó.

El congresista electo insistió en que presentará las acciones legales necesarias para buscar que la curul sea reconocida a favor de Guanga.

Frente a estos señalamientos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz Torres, defendió la actuación de la autoridad electoral y aseguró que el proceso de entrega de credenciales se realizó con plena transparencia.

“Quienes no queden conformes con la decisión cuentan con los mecanismos legales para controvertirla. Existe un medio de control, que es la nulidad electoral, al que pueden acudir”, señaló Ortiz Torres.

El presidente del CNE reiteró que cualquier inconformidad deberá resolverse ante las autoridades judiciales competentes, mediante los recursos previstos por la ley.