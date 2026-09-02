Gustavo Puerta, tras ser oficializado por el Olympiacos: “Es un placer venir a un club tan grande”

Gustavo Puerta fue anunciado este miércoles como nuevo jugador del Olympiacos. Su antiguo club, el Racing de Santander español ya había oficializado su salida desde este martes.

Puerta se suma al equipo griego durante la presente temporada cedido a préstamo. El volante vallecaucano fue comprado por el Nottingham Forest a cambio de 20 millones de euros por las próximas cinco temporadas.

Tras ser confirmado por su nuevo equipo, el jugador de 23 años dio sus primeras declaraciones, hablando de lo que significa para él la llegada al cuadro griego y lo que pueden esperar los hinchas del jugador.

Su llegada al Olympiacos

“Primero que todo, muchas gracias por la bienvenida. Para mí es un placer venir a un club tan grande como lo es el Olympiacos, un club que tiene una historia grandísima, llena de títulos, llena de jugadores que han pasado por acá y han tenido una carrera increíble. Para mí es un placer estar acá”.

La actualidad del equipo

“Quedaron campeones de la Conference League, creo que es un logro importantísimo para el club, hay demuestra todo el crecimiento que ha tenido futbolísticamente. Para mí es un placer estar acá y poder seguir ayudando al equipo a ganar más trofeos”.

Lo que significa Olympiacos

“Hablé un poco con personas en mi núcleo y también personas externas. Lo que significa el Olympiacos para la hinchada es algo increíble, es como si fuera parte de su familia, eso quiere decir que siempre vamos a tener ese apoyo de toda la hinchada, espero que lo sigan haciendo, que sigan demostrando ese amor. De mi parte daré lo mejor de mí siempre para que ellos estén satisfechos”.

Lo que pueden esperar los hinchas de él

“Soy un jugador con mucha personalidad, con mucho carácter. Como decimos en Sudamérica, con mucha garra”.

“Mi mentalidad siempre ha sido de ganar, no me gusta perder en nada. Vengo acá a seguir ganando, seguir ayudando al equipo a conseguir todo lo que quiere. Espero dar lo mejor de mí y poder seguir consiguiendo esos títulos que es lo que todos queremos”.

Un mensaje para los hinchas

“Primero que todo, agradecerles por hacerme sentir así con ese cariño, me lo han demostrado por las redes. Que me sigan apoyando y de mi parte daré lo mejor de mí en cada partido, para que ellos estén satisfechos para devolverle ese cariño y ese apoyo que me han demostrado hasta ahora”.