Jorge Carrascal, nuevamente figura con Flamengo: marcó gol y dio asistencia en triunfo ante Mirassol

Jorge Carrascal sigue con la flecha para arriba. El colombiano se ha ganado nuevamente la confianza del técnico Leonardo Jardim a punta de participaciones en goles y buenas presentaciones en los últimos partidos. En el más reciente duelo por el Brasileirao, ante Mirassol, marcó gol y dio asistencia, siendo nuevamente figura.

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El cartagenero ya venía de marcar un gol y dar una asistencia en solo 16 minutos ante Botafogo, duelo en el que también fue figura indicutida y que terminó con victoria por 3-0.

Así fue el gol y la asistencia de Carrascal ante Mirassol

Tras ser suplente frente a Botafogo, el volante de 28 años fue titular contra Mirassol. Apenas pasaron 14 minutos para que Carrascal marcara el 1-0, luego de una salida desde el fondo de Erick Pulgar y la habilitación de Pedro, quien luego dejó solo al cartagenero y este sacó un remate con potencia para vencer al arquero Walter.

La asistencia del colombiano llegó al minuto 43′. Tras un tiro de esquina que se cobró en corto, Carrascal recibió el balón por la zona derecha y luego lo envió al área chica, donde apareció Lucas Paquetá y de cabeza la mandó a guardar.

Carrascal salió sustituido al minuto 73 para darle paso a Saúl Ñiguez y terminó siendo una de las figuras, pues recibió una calificación de 8.2, según Sofascore, la misma de Renan Lodi. Esa misma puntuación la había obtenido ante Botafogo.

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¿Carrascal, el mejor volante del Brasileirao?

Por lo menos las estadísticas apuntan a que el jugador de 28 años es de los más destacados en el campeonato, ya que es el único con una participación directa en goles de 11, con 5 anotados y 6 asistidos.

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En lo que va de la temporada, Carrascal cuenta con 6 goles y 9 asistencias por todas las competencias en 37 partidos jugados, de los cuales en 29 ha sido titular. Desde que llegó a Flamengo, cuenta con 61 partidos disputados, en los que ha aportado 9 goles y 15 asistencias.