Juez falla a favor del ICBF en polémica por uso de la palabra “niñez”: tutela fue improcedente
Juez declaró improcedentes las tutelas y estableció que la instrucción de usar solo “niños y adolescentes” salió de una regional del Huila, no era una directriz nacional.
Juez falla a favor del ICBF en polémica por uso de la palabra “niñez”: tutela fue improcedente
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...