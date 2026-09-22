“Fue un desfalco del anterior gobierno”: senador Juan Espinal sobre la plata del sector cultura

En medio de la discusión que se lleva en el Congreso por el Presupuesto General para el próximo año, una de las carteras que ha estado en el centro del debate es la destinada al sector cultura.

Según el proyecto presentado por el Gobierno, la plata que se le dará al Ministerio de Cultura disminuirá, que según lo dicho por la administración del presidente se debe a que el ajuste es necesario para cuidar las finanzas públicas.

El presunto desfalco del Ministerio de Cultura

Según lo expresado por el senador Juan Espinal, existe una falta de recursos en la cartera de la cultura en Colombia. “Yo creo que acá los colombianos nos estamos enterando realmente de cuál fue el desfalco y la profundidad del desfalco a nivel nacional”.

Además, una de las más recientes críticas al nuevo Gobierno es la suspensión en los desembolsos de proyectos y convocatorias de 2026.

Frente a esto, Espinal dijo: “yo creo que aquí hay que hablar con datos. La ministra Paola Holguín le ha anunciado el país que recibió un ministerio con una deuda por encima de los 180 mil millones de pesos. De esa deuda, 750 millones de pesos corresponden a pagos del programa nacional de estímulos y concentración”.

La falta de empalme

Una de las mayores críticas a la ministra de Cultura Paola Holguín, viene por la falta de empalme con el gobierno anterior, por lo que no se conoció de primera mano las crisis que sufría el ministerio.

“El Gobierno actual tomó decisiones, por ejemplo, de acompañarse de firmas y de expertos forenses para determinar, es la gravedad frente a las finanzas y la presunta corrupción del gobierno nacional, que todos los días conocemos escándalo tras el escándalo”, dijo el senador Espinal por la falta del empalme.

“Este Gobierno apenas lleva escasos 45 días. Entonces, pretendemos que en 45 días el gobierno entrante solucione los problemas del gobierno de 4 años, de Petro que dejó este país completamente desfalcado”, concluyó el parlamentario.