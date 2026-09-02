Debate: ¿Deben prohibir los celulares y pantallas en los colegios públicos de Bogotá?
Carlos Munévar, fiscal de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, y la concejal de Bogotá Cristina Calderón, debatieron en 6AM W sobre si se debe o no prohibir el uso de celulares para los estudiantes en los salones de clases de colegios en Bogotá.
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...