Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 sep 2026 Actualizado 15:01

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Debate: ¿Deben prohibir los celulares y pantallas en los colegios públicos de Bogotá?

Salón de clases y prohibición de celular. Fotos. Getty Images

Salón de clases y prohibición de celular. Fotos. Getty Images

Salón de clases y prohibición de celular. Fotos. Getty Images
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Carlos Munévar, fiscal de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, y la concejal de Bogotá Cristina Calderón, debatieron en 6AM W sobre si se debe o no prohibir el uso de celulares para los estudiantes en los salones de clases de colegios en Bogotá.

Escuche el debate completo aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0011:25
Descargar
Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir