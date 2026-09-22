Análisis: ¿Acuerdo de seguridad será un primer paso para que EE.UU. se quede con Groenlandia?

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, el diplomático Michael Zilmer-Johns se refirió al acuerdo de seguridad alcanzado y firmado entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, el marco de la Asamblea General de la ONU, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de invadir la isla.

Antes de la firma, el líder estadounidense aseguró que su país comenzará “de inmediato” a construir dos grandes bases militares en Groenlandia en virtud del acuerdo. Cabe recordar que, a comienzos de 2026, Trump generó una fuerte tensión con Groenlandia, Dinamarca y el resto de los socios de la OTAN al sugerir la posibilidad de invadir militarmente la isla.

Ante la preocupación que han expresado algunos sectores por la posibilidad de que este acuerdo represente un primer paso para las pretensiones de Trump de asumir el control de la isla, Zilmer-Johns advirtió que, si bien otorga mayores garantías de seguridad a Estados Unidos sobre Groenlandia, esto no cambiará el estatus de la isla.

“Groenlandia seguirá siendo parte del Reino de Dinamarca, ese era el objetivo de los primeros ministros. Se buscaba mantener la soberanía de Groenlandia para que esta pueda decidir sobre su propio futuro”, indicó.

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