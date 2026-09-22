Así avanza AXA Colpatria Colombia en apoyo a afectados por terremoto: seguros, claves

Alexandra Quiroga, presidente de AXA Colpatria en Colombia, habló este martes, 22 de septiembre, para referirse a cómo desde la empresa avanzan en el apoyo para los afectados por el terremoto en el país el pasado 10 de agosto.

“Nosotros estamos tramitando y atendiendo casi 16.000 reclamaciones, de las cuales la mayor parte son seguros de daños de todo tipo: viviendas, urbanizaciones, el mismo estado, los municipios, hospitales, colegios, tenemos de todo, pero también autos, entre otros”, dijo en su primera intervención.

Y agregó: “Todavía Colombia tiene un espacio muy grande que desarrollar en términos de cultura de seguros, pero también hay que mirar esto con un positivismo y es que la regulación es bastante fuerte en términos de terremotos. Hay muchos seguros obligatorios que cubren y esto hace que cerca de un 20% de toda la pérdida del país esté asegurada”.

“Es una invitación a la gente para que se asegure. Nosotros siempre decimos que nadie se quiebra por tener un seguro, pero sí por no tenerlo, de manera que sí es una invitación para que todo el mundo se asegure y se asegure bien”, comentó.

Explicó, además, que lo que pasa es que “el seguro está para cubrir hechos imprevistos y que uno no sabe cuándo van a ocurrir, es un hecho incierto. Pero trabajamos mucho desde la prevención y desde la mitigación para que cuando esto pase la gente esté más preparada y el golpe sea menos duro”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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