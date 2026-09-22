“Trump quiere que los medios de comunicación sean sus propagandistas”: Periodista Marty Baron
El reconocido exdirector del Boston Globe y ganador del premio Pulitzer analizó en Caracol Radio el veto a medios por el presidente de Estados Unidos.
“Trump quiere que los medios de comunicación sean sus propagandistas”: Periodista Marty Baron
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David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....