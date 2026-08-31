Madre denuncia que hija de 13 años desapareció mientras estaba bajo protección del ICBF en Medellín

Medellín

Sharlottes Palacios Porto, una adolescente de 13 años que se encontraba bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue reportada como desaparecida por su madre el pasado 13 de agosto en Medellín.

Según el relato de Magali Porto después de recibir información de la protección y restablecimiento de derechos de la menor, recibió una fotografía en la que reconoció a la adolescente en las calles del centro de Medellín.

Luego de una intensa búsqueda, logró ubicarla en un lugar donde presuntamente operaría una estructura dedicada a la captación de menores de edad mediante el suministro de sustancias, con el propósito de someterlos posteriormente a explotación sexual en el sector conocido como El Bronx.

“Yo salgo a buscar a mi hija y voy con ella en el dron, vestida de prostituta y drogada. Cuando yo la voy a coger, se me tiran todos los los indigentes y me golpean”, detalló la madre.

Tras poner la situación en conocimiento del ICBF, se le informó que la menor había sido recuperada y trasladada a uno de los programas de restablecimiento de derechos, lugar en donde no le habrían confirmado la permanencia de su hija.

¿Qué dice el ICBF sobre el caso?

Ante la denuncia y una solicitud relacionada con la Ruta de Atención a Víctimas de Trata de Personas de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz Ciudadana, el ICBF confirmó que la adolescente se encuentra con vida y bajo una medida de protección.

En una respuesta dirigida a la opinión pública, la entidad señaló que “la menor de edad se encuentra en buen estado de salud y bajo medida de protección”, adoptada de manera preventiva por una Defensoría de Familia, como parte de las acciones encaminadas a garantizar su integridad y el restablecimiento de sus derechos.

Se explicó además que la situación fue puesta en conocimiento de la Comisaría de Familia, que actualmente tiene a su cargo el proceso administrativo y le corresponde brindar la información relacionada con las actuaciones adelantadas, las decisiones adoptadas y el estado actual del proceso.

Mamá pide claridad sobre la ubicación de su hija

Aunque el ICBF señaló que la adolescente está bajo una medida de protección, Magali Porto asegura que aún necesita pruebas concretas sobre el estado y la ubicación de su hija, pues señala que continúa recibiendo reportes según los cuales la menor permanecería en las calles del centro de Medellín, bajo una estructura de explotación sexual, versiones que, según dice, no han podido ser esclarecidas por las autoridades.

“¿Por qué no se la muestran a las entidades encargadas? Que en este caso es la Fiscalía y el CTI. ¿Por qué no le muestran las pruebas? Están diciendo que la tienen, y hasta que yo no vea a mi hija físicamente ni tenga un escrito, no voy a dejar de tocar puertas", expresó la madre.

La madre reclama que las autoridades le informen de manera clara dónde se encuentra actualmente la adolescente, bajo qué medida de protección permanece y qué actuaciones se han adelantado para garantizar su seguridad.