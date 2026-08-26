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26 ago 2026 Actualizado 17:06

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Directora del ICBF responde tras denuncias de presunto “perfilamiento” en formulario de la entidad

La directora del ICBF, Carolina Restrepo, se refirió en 6AM W al cuestionario enviado a los colaboradores el pasado 3 de agosto, con el propósito de conocer el clima laboral dentro de la entidad.

Directora del ICBF responde tras denuncias de presunto “perfilamiento” en formulario de la entidad

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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