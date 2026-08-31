Más de 4.700 niños y niñas en Bolívar quedarían sin atención del ICBF: hubo protesta
Madres que atienden la primera infancia en Cartagena, realizaron una manifestación desde Chambacú hasta el centro histórico
Desde el 1 de septiembre 4.721 niños y niñas se quedarían sin atención en los CDI de Bolívar, según la denuncia realizada por la Central Unitaria de Trabajadores, a través de María Cleomaris González, presidente de Sintrahoincol, organización que reúne a las madres comunitarias en el departamento.
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La razón, básicamente sería el final de la contratación suscrita entre el ICBF y las educadoras (hasta el 31 de agosto de 2026), donde además -aseguran- no hay una fecha exacta de extensión.
En consecuencia, un grupo de profesoras decidió realizar una concentración en la parte exterior a muebles Jamar (Pie del Cerro), y posteriormente caminaron sobre toda la avenida Pedro de Heredia hasta el sector de Puerto Duro, donde exhibieron pancartas y lanzaron arengas pidiendo la protección del Gobierno Nacional a la primera infancia.
“No podemos permitir que los niños y las niñas de nuestro país estén en un conflicto partidista e ideológico, porque ellos tienen prevalencia en esta ciudad y en el mundo, entonces hoy nos movilizamos para que todos conozcan las problemáticas. Estamos exigiendo contratación indefinida y este año a 31 de diciembre”, manifestó la dirigente sindical.
Así mismo hicieron un llamado a las autoridades locales, para que realicen la gestión y permitan que el proceso educativo no se suspenda por falta de talento humano. Por su parte, desde el ICBF no se ha conocido un pronunciamiento sobre el particular.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.