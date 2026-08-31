Más de 4.700 niños y niñas en Bolívar quedarían sin atención del ICBF: hubo protesta

Desde el 1 de septiembre 4.721 niños y niñas se quedarían sin atención en los CDI de Bolívar, según la denuncia realizada por la Central Unitaria de Trabajadores, a través de María Cleomaris González, presidente de Sintrahoincol, organización que reúne a las madres comunitarias en el departamento.

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La razón, básicamente sería el final de la contratación suscrita entre el ICBF y las educadoras (hasta el 31 de agosto de 2026), donde además -aseguran- no hay una fecha exacta de extensión.

En consecuencia, un grupo de profesoras decidió realizar una concentración en la parte exterior a muebles Jamar (Pie del Cerro), y posteriormente caminaron sobre toda la avenida Pedro de Heredia hasta el sector de Puerto Duro, donde exhibieron pancartas y lanzaron arengas pidiendo la protección del Gobierno Nacional a la primera infancia.

“No podemos permitir que los niños y las niñas de nuestro país estén en un conflicto partidista e ideológico, porque ellos tienen prevalencia en esta ciudad y en el mundo, entonces hoy nos movilizamos para que todos conozcan las problemáticas. Estamos exigiendo contratación indefinida y este año a 31 de diciembre”, manifestó la dirigente sindical.

Así mismo hicieron un llamado a las autoridades locales, para que realicen la gestión y permitan que el proceso educativo no se suspenda por falta de talento humano. Por su parte, desde el ICBF no se ha conocido un pronunciamiento sobre el particular.