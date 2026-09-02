“Necesito recuperar mi cara”: María Consuelo Córdoba, mujer víctima de ataque con ácido
María Consuelo Córdoba, mujer víctima de ataque con ácido, habló en 6AM W de su situación y pidió ayuda para poder tener la eutanasia.
“Necesito recuperar mi cara”: María Consuelo Córdoba, mujer víctima de ataque con ácido
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Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...