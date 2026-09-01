Fría despedida de Racing de Santander a Gustavo Puerta: así es el negocio que lo llevará a Premier

Fría despedida de Racing de Santander a Gustavo Puerta: así es el negocio que lo dejará en Premier / Getty Images

Cierra el mercado de fichajes en Europa y los futbolistas colombianos aprovechan para cambiar de aires, luego de lo que fue su participación en el Mundial 2026. Un ejemplo de lo anterior es Gustavo Pueta, cuyo periodo en el Racing de Santander ha llegado a su fin.

Luego de días plagados de especulaciones, el cuadro español emitió un comunicado en el que confirma la salida del volante vallecaucano rumbo al mejor equipo de Grecia: el Olympiakos.

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“En el día de hoy el Racing ha transferido los derechos deportivos de Gustavo Puerta al Olympiakos de El Pireo, una vez que el equipo griego ha procedido a abonar el importe íntegro de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al futbolista con la entidad verdiblanca”, se anunció.

Y el texto prosiguió con una fría despedida para el futbolista de 23 años: “El club racinguista desea suerte a Gustavo Puerta, que ha jugado 33 encuentros en LaLiga Hypermotion y tres en Primera con la camiseta del conjunto cántabro. En sus próximos retos profesionales. Muchas gracias, Gustavo”.

Así es el negocio que dejaría a Gustavo Puerta en la Premier League

Aunque parece un retroceso en la carrera deportiva de Gustavo Puerta, todo esto sería solamente un puente para que termine recalando en la liga más importante del mundo: la Premier League.

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Resulta que el inversionista Evangelos Marinakis no solo es el propietario del Olympiakos, sino que también del Nottingham Forest. Así pues, la idea es que Puerta juegue la temporada 2026-27 en el conjunto griego para después dar el salto de manera feinitiva al fútbol inglés (a partir de la temporada 2027-28), entendiendo que el Nottingham viene siendo protagonista de la Premier.

Así pues, la transferencia sería un gana-gana para los dos clubes, pues potenciaría el plantel del Olympiakos para el torneo local y la Europa League, mientras que desde el próximo curso se valorizaría su perfil en la mejor liga del mundo y a partir de allí buscar una venta millonaria.

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