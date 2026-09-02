Gremios del Atlántico respaldan a Ramiro Castilla como nuevo agente interventor de Air-e
El sector productivo planteó prioridades como el pago de las obligaciones vencidas
El Comité Intergremial del Atlántico respaldó el nombramiento del ingeniero industrial Ramiro Castilla Andrade como nuevo agente interventor de Air-e, destacando su experiencia de más de 25 años en el sector eléctrico y su conocimiento de las condiciones del mercado energético de la región Caribe.
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Los gremios señalaron que la trayectoria y capacidad de gestión de Castilla, quien también tuvo experiencia en Air-e y anteriormente en Electricaribe, generan confianza frente al desafío de estabilizar financiera y operativamente la empresa y garantizar la continuidad y calidad del servicio para los usuarios.
Ante la crisis que atraviesa la compañía, el Comité Intergremial planteó una serie de prioridades que, a su juicio, deben ser atendidas por la nueva administración. Entre ellas está el pago de las obligaciones vencidas con los generadores de energía, que ascienden a 3,3 billones de pesos, así como garantizar la financiación de la operación de Air-e Intervenida, cuyo costo promedio supera los 486.000 millones de pesos mensuales.
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Otro de los retos está relacionado con las pérdidas técnicas y no técnicas, que representan un costo superior a un billón de pesos al año, además de mejorar el recaudo, que actualmente alcanza apenas el 76 % de la facturación.
Los gremios también alertaron sobre la alta exposición de Air-e a la bolsa de energía, actualmente del 57 %, porcentaje que podría llegar al 71 % en enero de 2027. A esto se suman la necesidad de fortalecer los sistemas de distribución local y transmisión regional, recuperar la cartera de los barrios subnormales, cercana a 2,9 billones de pesos, y cobrar los 102.000 millones de pesos que adeudan entidades oficiales.
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El Comité Intergremial sostuvo que estos problemas inmediatos deben ser atendidos paralelamente con una solución estructural y definitiva para la crisis de Air-e. En ese sentido, consideró indispensable definir y poner en marcha un nuevo modelo empresarial para la distribución y comercialización de energía eléctrica en la región Caribe.
Los gremios manifestaron finalmente su disposición de acompañar al nuevo agente interventor y a las entidades involucradas en la búsqueda de soluciones para la empresa, con la expectativa de que su llegada permita avanzar con celeridad en la recuperación de Air-e.