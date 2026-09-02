Gremios del Atlántico respaldan a Ramiro Castilla como nuevo agente interventor de Air-e

El Comité Intergremial del Atlántico respaldó el nombramiento del ingeniero industrial Ramiro Castilla Andrade como nuevo agente interventor de Air-e, destacando su experiencia de más de 25 años en el sector eléctrico y su conocimiento de las condiciones del mercado energético de la región Caribe.

Los gremios señalaron que la trayectoria y capacidad de gestión de Castilla, quien también tuvo experiencia en Air-e y anteriormente en Electricaribe, generan confianza frente al desafío de estabilizar financiera y operativamente la empresa y garantizar la continuidad y calidad del servicio para los usuarios.

Ante la crisis que atraviesa la compañía, el Comité Intergremial planteó una serie de prioridades que, a su juicio, deben ser atendidas por la nueva administración. Entre ellas está el pago de las obligaciones vencidas con los generadores de energía, que ascienden a 3,3 billones de pesos, así como garantizar la financiación de la operación de Air-e Intervenida, cuyo costo promedio supera los 486.000 millones de pesos mensuales.

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Otro de los retos está relacionado con las pérdidas técnicas y no técnicas, que representan un costo superior a un billón de pesos al año, además de mejorar el recaudo, que actualmente alcanza apenas el 76 % de la facturación.

Los gremios también alertaron sobre la alta exposición de Air-e a la bolsa de energía, actualmente del 57 %, porcentaje que podría llegar al 71 % en enero de 2027. A esto se suman la necesidad de fortalecer los sistemas de distribución local y transmisión regional, recuperar la cartera de los barrios subnormales, cercana a 2,9 billones de pesos, y cobrar los 102.000 millones de pesos que adeudan entidades oficiales.

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El Comité Intergremial sostuvo que estos problemas inmediatos deben ser atendidos paralelamente con una solución estructural y definitiva para la crisis de Air-e. En ese sentido, consideró indispensable definir y poner en marcha un nuevo modelo empresarial para la distribución y comercialización de energía eléctrica en la región Caribe.

Los gremios manifestaron finalmente su disposición de acompañar al nuevo agente interventor y a las entidades involucradas en la búsqueda de soluciones para la empresa, con la expectativa de que su llegada permita avanzar con celeridad en la recuperación de Air-e.