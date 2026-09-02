A la cárcel hombre señalado de abusar sexualmente de su hija menor de edad en Galapa

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de agredir sexualmente, en reiteradas ocasiones, a su hija menor de edad en el municipio de Galapa, Atlántico.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido entre julio de 2023 y julio de 2024, en un inmueble de esa población. Al parecer, el procesado aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con su hija para someterla reiteradamente a conductas de connotación sexual, desde que la menor tenía 12 años.

Más información Condenan a 43 años de cárcel a Édgar Aguilar por feminicidio de Clara Milena Álvarez: está prófugo

Una fiscal de la Seccional Atlántico le imputó el delito de acto sexual abusivo agravado con menor de 14 años. Durante las audiencias, el hombre no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

La orden de captura fue materializada por uniformados de la Policía Nacional en Galapa. Tras la decisión judicial, el procesado fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.