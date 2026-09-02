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02 sep 2026 Actualizado 10:58

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Barranquilla refuerza su seguridad para ‘Los Bre’ con llegada de 250 policías

Se activará Bloque de Seguridad Urbana designado por el presidente De la Espriella

Dispositivo de seguridad en Barranquilla y su área metropolitana durante la Semana Santa 2024./ Foto: Policía Metropolitana

Dispositivo de seguridad en Barranquilla y su área metropolitana durante la Semana Santa 2024./ Foto: Policía Metropolitana

Dispositivo de seguridad en Barranquilla y su área metropolitana durante la Semana Santa 2024./ Foto: Policía Metropolitana
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La seguridad de Barranquilla tendrá un refuerzo especial durante la temporada de fin de año, con la llegada progresiva de cerca de 250 policías que harán parte del Bloque de Seguridad Urbana, designado por el presidente Abelardo de la Espriella para apoyar las acciones de vigilancia y control en la ciudad.

El anuncio fue realizado durante la presentación del Plan BRE, estrategia que implementará la Alcaldía de Barranquilla entre septiembre y diciembre de 2026 para garantizar seguridad, prevención y sana convivencia durante las principales celebraciones de la temporada.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, confirmó que los uniformados ya comenzaron a llegar. Según explicó, 50 policías arribaron el martes a Barranquilla y ya se encuentran trabajando, mientras continúa el proceso de incorporación del resto del contingente.

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Vamos a tener los 6.500 policías que tenemos en el área metropolitana, más de 3.500 policías dispuestos acá, todo lo que es la fuerza de Ejército disponible para los diferentes controles y, por supuesto, todo lo que es el bloque que viene trabajando nuestro presidente para la ciudad, que son cerca de 250 policías que ya comenzaron a llegar a la ciudad”, señaló Turbay.

El despliegue incluirá puestos de control de las autoridades policiales y militares en diferentes puntos de Barranquilla, además de mesas de coordinación interinstitucional para anticipar riesgos y responder a las situaciones que puedan presentarse durante las fechas de mayor concentración de personas.

El Plan BRE comenzará con la celebración de Amor y Amistad, el 19 y 20 de septiembre, y se extenderá hasta diciembre, período en el que se desarrollarán eventos y celebraciones que incrementan la movilidad y la presencia de ciudadanos en espacios públicos, establecimientos comerciales y zonas de entretenimiento.

La Administración Distrital también anunció controles especiales contra la pólvora y la pirotecnia ilegal, acciones para prevenir riñas y violencias contra las mujeres, operativos de tránsito y alcoholemia, así como vigilancia en el Centro Histórico, plazas, parques, escenarios deportivos y sitios turísticos.

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