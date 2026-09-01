“Intentaron alterar la voluntad popular”: De la Espriella cuestiona al gobierno pasado

El presidente Abelardo de la Espriella pidió a los nueve nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) asumir su responsabilidad con apego a la Constitución y la ley, al considerar que de su actuación dependerá, en buena medida, la confianza de los colombianos en las instituciones democráticas.

Durante la ceremonia de posesión, el mandatario sostuvo que el CNE tendrá durante los próximos cuatro años una responsabilidad determinante en la protección de las reglas mediante las cuales los ciudadanos entregan, renuevan y retiran el poder político.

De la Espriella afirmó que una democracia puede contar con una buena Constitución, instituciones consolidadas, partidos políticos fuertes y ciudadanos comprometidos, pero advirtió que todo ese sistema se debilita cuando se pierde la confianza en las elecciones.

Según el presidente, el momento de mayor importancia de una democracia representativa ocurre cuando millones de voluntades individuales se convierten en una decisión colectiva a través del voto.

“Todos somos iguales” en las urnas, sostuvo el mandatario, al señalar que el voto representa una promesa fundamental: ser contado, respetado y tener exactamente el valor que la ley le reconoce.

En ese sentido, De la Espriella aseguró que unas elecciones limpias constituyen la principal fuente de legitimidad del poder democrático y que ninguna manifestación de respaldo social puede reemplazar la decisión expresada libremente por los ciudadanos en las urnas.

El jefe de Estado también hizo énfasis en el riesgo que representa que, después de una elección, permanezca entre vencedores y vencidos la sospecha de que los resultados no reflejaron la voluntad popular.

“El ciudadano tiene derecho a perder una elección, pero jamás tiene derecho a que se le arrebate el voto en las urnas”, afirmó.

A partir de esa consideración, señaló que comienza la responsabilidad de la organización electoral y, especialmente, del Consejo Nacional Electoral como organismo encargado de garantizar las condiciones para que la voluntad ciudadana pueda transformarse legítimamente en poder político.

Críticas al proceso electoral anterior

Durante su intervención, el presidente también se refirió a las declaraciones del procurador general, quien había advertido que en algún momento estuvo en riesgo el cumplimiento del calendario electoral que permitió la elección presidencial.

De la Espriella calificó esa afirmación como “tremendamente grave” y aseguró que durante la campaña electoral también había advertido sobre maniobras, presiones e intentos de generar incertidumbre alrededor de los comicios.

El mandatario lanzó además fuertes críticas contra el anterior gobierno, al que acusó de corrupción y de haber intentado, junto con estructuras terroristas, alterar la voluntad popular.

Sin embargo, sostuvo que esas acciones no lograron su objetivo y destacó que las elecciones se realizaron, los ciudadanos acudieron a las urnas y, según afirmó, la voluntad popular fue respetada.

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Nuevos magistrados

De esta manera, el nuevo Consejo Nacional Electoral quedó integrado por siete magistrados de sectores diferentes al Pacto Histórico y dos representantes de esa colectividad, lo que modificó el equilibrio político que había tenido el organismo en el periodo anterior.

Entre sus primeras decisiones estará la elección de la nueva Presidencia y Vicepresidencia de la Corporación, se contempla que en las proximas horas viajes a Bogotá para desarrollar la sala plena.

Los nuevos magistrados fueron Nubia Stella Martínez, por el Centro Democrático; Silvio Carrasquilla, por el Partido Liberal; Juan Carlos Wills, por el Partido Conservador; Juan Felipe Lemos, por el Partido de La U; José Antonio Parra, por Salvación Nacional; Plinio Alarcón, por el partido MIRA, en alianza con el Centro Democrático; Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, por el Pacto Histórico, y Gersel Pérez, por Cambio Radical.