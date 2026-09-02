Gerentes Metro de Bogotá y Medellín respaldan tren Boyacá-Bogotá y dan claves para hacerlo realidad

Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá y Tomás Andrés Elejalde, gerente del Metro de Medellín.

Paipa

La posibilidad de construir un tren de mediana velocidad que conecte a Boyacá con Bogotá y permita movilizar entre 19 y 21 millones de pasajeros al año recibió el respaldo de los gerentes de los metros de Bogotá y Medellín, quienes destacaron el impacto que tendría este sistema en la movilidad y el desarrollo regional.

Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, hizo énfasis en que el primer paso para garantizar su viabilidad debe ser una estructuración técnica, financiera y jurídica rigurosa.

“La estructuración de los proyectos es lo más importante que tenemos que hacer. Yo he venido manifestando una máxima de que proyectos mal estructurados nunca verán su terminación adecuada”.

Narváez señaló que antes de avanzar hacia la ejecución es necesario analizar las diferentes alternativas, establecer costos reales y definir el modelo jurídico que permita contratar y financiar adecuadamente la obra.

“Hay que evaluar las alternativas y los costos para poder tener unos costos reales que permitan, en la medida que se pueda financiar, tener la seguridad de que los proyectos sean determinantes”.

El gerente del Metro de Bogotá también insistió en que la ejecución será la etapa que permitirá materializar el proyecto, pero advirtió que su éxito dependerá de las decisiones que se tomen desde la fase de estructuración.

Por su parte, Tomás Andrés Elejalde, gerente del Metro de Medellín, calificó como positivo el proyecto ferroviario para Boyacá y destacó el papel que este tipo de sistemas pueden desempeñar para conectar las zonas residenciales con los grandes centros urbanos.

“Es magnífico, es magnífico, ese es el futuro. Ese es el futuro porque las ciudades cada vez reciben más presión y una de las soluciones que ya ha inventado el mundo y que han dado resultados positivos son estos tráficos pendulares entre las regiones y las ciudades”.

Elejalde explicó que los trenes de cercanías permiten que las personas puedan vivir fuera de las grandes ciudades y desplazarse hacia los centros de trabajo, siempre que existan conexiones rápidas y eficientes.

“Requieren efectivamente unas conexiones de alta velocidad o de mediana velocidad que pueden brindar los sistemas metroferroviarios o de trenes de cercanías. Entonces es un buen proyecto, es un excelente proyecto”.

Uno de los aspectos destacados por el gerente del Metro de Medellín es la posibilidad de que la infraestructura ferroviaria tenga uso mixto, es decir, que pueda ser utilizada tanto para pasajeros como para el transporte de carga.

Según Elejalde, esta alternativa permitiría aprovechar la línea para movilizar productos de Boyacá, como acero y cemento, mientras se habilita el transporte de pasajeros hacia Bogotá y sus alrededores.

“No existe todavía la capacidad en Colombia para separar las líneas de pasajeros de las líneas de carga, pero sí existe técnicamente la capacidad a nivel moderno de interoperar una misma línea con pasajeros y con carga con total seguridad”.

El directivo explicó que, mediante tecnología, centros de control y sistemas de separación de trenes sería posible utilizar una misma infraestructura para ambos servicios.

“Esta misma línea utilizada para la carga de lo producido en Boyacá, en acero, cemento, etc., y al mismo tiempo utilizar estas líneas que están diseñadas para 120, 130 kilómetros por hora y puedan ser utilizadas para trenes de cercanías”.

Las opiniones de los dos directivos coinciden en un punto: la planeación y estructuración serán determinantes para que el proyecto ferroviario pueda pasar de una propuesta a una obra funcional.

Mientras Narváez puso el acento en los estudios, costos, financiación y modelo jurídico, Elejalde destacó el potencial de integrar pasajeros y carga en una misma red ferroviaria.

El proyecto busca convertirse en una alternativa de movilidad entre Boyacá y Bogotá, facilitando los desplazamientos diarios de trabajadores y estudiantes y, al mismo tiempo, fortaleciendo la conexión económica de la región con la capital del país.