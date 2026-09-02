El FICC 2026 no tendrá desfile inaugural ni lanzamiento en Bogotá

El Festival Internacional de la Cultura Campesina, FICC, no tendrá este año desfile inaugural ni lanzamiento en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de los ajustes anunciados por la Gobernación de Boyacá frente a la situación de emergencia que atraviesa el departamento.

El gobernador Carlos Amaya explicó que la decisión responde a la necesidad de reorganizar el presupuesto y atender las afectaciones ocasionadas por el clima. «...Este año no tendremos eventos de gran formato en el estadio de la Independencia ni evento inaugural en el Monumento. No tendremos concierto espectacular...», afirmó.

Amaya señaló que actualmente hay municipios en riesgo por incendios forestales y más de 80 con posibilidad de enfrentar desabastecimiento de agua, mientras que en los últimos 30 días se han registrado 26 incendios que han afectado cerca de 150 hectáreas. Según el mandatario, entre el 20 de agosto y el primero de septiembre fueron entregados 1,5 millones de litros de agua para atender a comunidades afectadas. «...Entre un gran concierto y tener recursos para llevar agua a la comunidad, la prioridad de todo gobierno es y siempre será el agua...», sostuvo el gobernador.

La decisión no implica la cancelación del FICC, que mantendrá actividades culturales de menor formato y participación de artistas del departamento. El gobernador aseguró que habrá conciertos con artistas locales, obras de teatro, exposiciones y otros encuentros artísticos, pero bajo una programación ajustada a las circunstancias actuales. «...Eso no significa que nuestro Festival Internacional de la Cultura Campesina pierda fuerza en su esencia cultural...», dijo Amaya, quien además pidió a las diferentes dependencias del departamento concentrar esfuerzos en la prevención de incendios, el abastecimiento de agua y la atención de las comunidades afectadas.