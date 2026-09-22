Procurador General aseguró en Paipa que se preparan varias reformas al Código Disciplinario

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, hizo parte del XLVII Congreso Colombiano de Derecho Procesal en Paipa, Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Paipa

Durante el evento académico, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, habló de la preocupación que hay en torno al grave incendio forestal que se presenta en Villa de Leyva, pero asintió que las noticias son alentadoras tras el balance entregado por el gobernador Carlos Amaya sobre el avance de las labores. Recordemos que el Procurador participó del Festival de las Ideas de Caracol Radio.

“La noticia que acaba de traer el gobernador Carlos Andrés Amaya son alentadoras. Ya el fuego está prácticamente controlado. Nos asustamos los que estábamos allá en ese momento, pero afortunadamente pasó y no hubo desgracias personales”, indicó.

Por otro lado, Gregorio Eljach señaló que ya se está organizando un equipo élite para proponer varias reformas al Código Disciplinario Único. Una de ellas tiene que ver con la inteligencia artificial.

“Hemos creado un equipo élite del orden nacional, académico y jurídico para proponer unas eventuales reformas al código disciplinario único que lo que apuntan es a modernizarlo y a introducir novedades como la inteligencia artificial, recortar términos, mirar procedimientos más eficaces y eso ya se está trabajando y se presentará al Congreso el año entrante”, afirmó el funcionario.

En cuanto a la inclusión de la inteligencia artificial el funcionario indicó que esta herramienta puede ser de gran ayuda, pero no puede ser la que decida por el jurista.

“La inteligencia artificial puede ayudarnos a decidir mejor, jamás puede decidir por nosotros pues quien delegue esa responsabilidad en un algoritmo no estará modernizando el proceso disciplinario: lo estará vaciando de su fundamento ético”, agregó.

También señaló que “no basta con tolerar informalmente el uso de estás tecnologías ni con confiar exclusivamente en la prudencia individual de cada funcionario ya que el legislador debe determinar que uso de inteligencia artificial debe ser admisible dentro de un proceso judicial, cuales requieren salvaguarda y cuáles resultan incompatibles en las garantías del debido proceso”, enfatizó.

En cuanto a las investigaciones que adelanta la entidad, Eljach señaló que no solamente se abrió una contra la EPS Emmsanar, sino que hay más EPS a las que se está investigando.

“Hay múltiples investigaciones en el sector Salud, no solamente contra la que menciona, sino contra muchas otras y los resultados se conocerán cuando estén completos los expedientes y haya necesidad de fallar”, añadió.