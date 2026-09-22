Paipa recibe a más de 2.500 asistentes al Congreso Colombiano de Derecho Procesal

El XLVII Congreso Colombiano de Derecho Procesal se realiza en varios auditorios del Hotel Estelar en el municipio de Paipa, Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Paipa

Paipa es sede del XLVII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, encuentro que reúne a más de2.500 participantes en el Hotel Estelar y que, además de la agenda académica, representa una oportunidad para fortalecer el turismo y la economía local.

El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, destacó la importancia de que el municipio haya sido escogido como escenario del evento y resaltó la presencia de representantes de las altas cortes y del Ministerio Público.

“Estamos muy felices, este es un evento que está saliendo muy bien, que llevamos varios meses entre muchos ayudando a organizar. Mi agradecimiento al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por haber escogido específicamente a Paipa”, indicó.

El mandatario señaló que la llegada de los asistentes también se refleja en sectores como la hotelería, los restaurantes y el comercio, con una ocupación que, según indicó, se encuentra al máximo.

“Tenemos más de 2.500 personas, un evento además con las altas cortes, con el Procurador General, donde se construye país. Esto nos mueve la economía, la ocupación llena total, hotelería, restaurantes”, expresó el alcalde.

Camacho también destacó la presencia de una feria empresarial y la posibilidad de mostrar a los visitantes la gastronomía, los productos y las tradiciones de la región.

“Creo que de verdad es una muy bonita manera de vender a Boyacá, a nuestras artesanías y nuestra gastronomía. Nosotros siempre hemos sido creados recibiendo gente, recibiendo turistas en la hospitalidad y yo creo que es una bonita oportunidad”,

El alcalde agregó que el impacto económico del congreso puede extenderse a distintos sectores del municipio y del departamento durante los días del evento.

“Son dos líneas muy claras: primero vender al departamento de Boyacá de la mejor manera y segundo, que es también un ejercicio muy importante, mover la economía. Seguramente muchas personas esta semana van a hacer su agosto en septiembre”, aseveró el mandatario.

Además de la agenda académica, los asistentes pueden conocer parte de la oferta cultural y turística de Paipa y otros municipios de Boyacá, en una actividad que las autoridades locales consideran una vitrina para el departamento.