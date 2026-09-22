Puente Las Palmas fue recuperado con una inversión de $153 millones

El puente Las Palmas conecta a los municipios de Jenesano y Ramiriquí en la provincia Márquez en Boyacá / Foto: Prensa Alcaldía de Ramiriquí.

Jenesano

Con una inversión conjunta cercana a los 153 millones de pesos, los municipios de Jenesano y Ramiriquí realizaron trabajos de mantenimiento y recuperación del puente Las Palmas, infraestructura que conecta a las dos localidades y que es utilizada diariamente por comunidades campesinas de la zona.

El alcalde de Jenesano, Hugo Alexander Reyes, destacó la importancia de esta estructura para alrededor de 300 familias y pidió a los conductores respetar las condiciones establecidas para evitar nuevos daños.

“El puente como tal tiene una restricción de hasta máximo 20 toneladas de peso, debe estar abierto obviamente para el transporte escolar, para el transporte de insumos agrícolas, para sacar sus productos. La invitación también es al uso responsable”, señaló Reyes.

El mandatario explicó que los trabajos fueron necesarios luego de que el uso inadecuado de algunos vehículos ocasionara daños en el tablero principal del puente, aunque, según indicó, la estructura no presentó afectaciones en su integridad.

“Fueron asignados 153 millones de pesos de manera conjunta entre los dos municipios, que han permitido hoy tener y mejorar obviamente las condiciones de este puente intermunicipal”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Ramiriquí, Camilo Ávila Márquez, resaltó que la intervención fue posible mediante un trabajo articulado entre las administraciones municipales y permitirá conservar una infraestructura considerada estratégica para la región.

“Este puente que fue construido entre Ramiriquí y Jenesano nos permite la conexión de los dos municipios, le permite al campesino la comercialización de los productos, nos permite desarrollar el turismo y al mismo tiempo garantizar el servicio de transporte escolar”, indicó el alcalde.

Ávila Márquez señaló que Ramiriquí aportó 60 millones de pesos en efectivo, además del trabajo de los equipos técnicos, mientras que la comunidad también participó en algunas labores necesarias para mejorar la presentación de la infraestructura.

“Hicimos un esfuerzo, aportamos 60 millones en efectivo, más el trabajo que realizan los ingenieros y el apoyo que también da la comunidad. El tema, por ejemplo, es la pintura; nos tocó armar una vaquita para poder presentar un puente bien bonito como lo merece el campesino”, enfatizó Ávila.

Los dos alcaldes coincidieron en la necesidad de mantener labores preventivas y correctivas en otros puentes de la zona, con el propósito de reducir el riesgo de afectaciones durante temporadas de lluvias y garantizar la conexión entre las comunidades de Jenesano y Ramiriquí.