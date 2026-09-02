SENA revisará la obra del antiguo Terminal en Tunja y anuncia cambios para transformar la entidad

Tunja

El director general del SENA, Ricardo Torres Castro, habló sobre sus primeras semanas al frente de la entidad y los retos que encontró tras asumir el cargo. Entre sus prioridades está conocer el estado actual de la institución, definir una nueva hoja de ruta y avanzar en procesos de transformación.

Durante su visita a Tunja, Torres Castro conoció el estado del proyecto del Lote del Curubal y recibió información sobre las obras que se adelantan en el antiguo Terminal de Transporte. Según explicó, el Gobierno entrante revisará los cronogramas y la ejecución de los recursos.

“Encontramos dos proyectos en la ciudad de Tunja que van caminando. Uno de ellos es lo que se conoce como el lote del Curubal y el otro el antiguo Terminal de Transporte. Lo que exige de nosotros, como gobierno entrante, es empezar a revisar algunos atrasos que vemos en alguno de esos proyectos, los cronogramas, el seguimiento a los recursos”, expresó Torres Castro.

El director señaló que la próxima semana se adelantará una revisión técnica a la obra del Terminal de Transporte para establecer con precisión las condiciones en las que se reciben el proyecto y esto permitirá verificar los avances y sus posibles retrasos.

Además, indicó que de acuerdo con la información preliminar que ha recibido, el proyecto del antiguo Terminal de Transporte tendría un avance cercano al 42 %, pese a que el contrato tiene como fecha de terminación el último día del año.

“No tengo todavía un avance técnico. Sé que el contrato termina el 31 de diciembre y se estima apenas un 42 % de avance del proyecto”, dijo.

El funcionario aclaró que será la visita técnica la que permitirá determinar el estado real de las obras y establecer si existen dificultades que requieran acciones adicionales por parte de la entidad.

Transformación digital e innovación, entre las apuestas

Más allá de la revisión de infraestructura, el nuevo director general planteó una serie de cambios para modernizar el SENA y hacer que su oferta responda de manera más directa a las necesidades del sector empresarial y de la sociedad.

Entre sus propuestas está impulsar una transformación digital, fortalecer la innovación y revisar algunos programas y procesos internos para mejorar la eficiencia de la institución.

“Vamos a sugerirle al país que desde el SENA podamos iniciar un proceso de transformación digital, un proceso de innovación que nos ayude a recrear todos nuestros procesos y hacer una entidad mucho más eficiente”.

Torres Castro también destacó la necesidad de fortalecer la sostenibilidad y construir una oferta de formación que tenga mayor pertinencia frente a las necesidades del mercado laboral y del sector productivo.

Otro de los temas que está sobre la mesa es la situación administrativa de las regionales del SENA. El director explicó que varias de estas dependencias han permanecido durante años bajo encargos y que actualmente se revisa el proceso para avanzar hacia una estructura directiva más estable.

“Lo que nosotros queremos realmente para el SENA es que pueda haber una planta de profesionales y de directivos estable en la entidad”, expresó.

El directivo aseguró que sus primeras semanas también han estado marcadas por el contacto directo con instructores, trabajadores y aprendices, a quienes considera fundamentales para conocer la realidad de la institución y avanzar en los cambios que se proyectan.