Después de siete meses desaparecida, una lideresa indígena del Cauca fue encontrada sin vida

Rosas - Cauca

Después de siete meses reportada como desaparecida, la lideresa indígena Carmelina González fue encontrada sin vida en zona rural de Rosas, sur del Cauca.

Se trata de una sabedora ancestral de 69 años del pueblo Yanacona. Pertenecía al resguardo Inti Yaku. Su ausencia se reportó el pasado 11 de febrero cundo no se supo nada de su rastro luego de participar en un ejercicio cultural.

Desde esa fecha, las 31 comunidades de este pueblo indígena se habían declarado en minga permanente para apoyar su búsqueda. Recientemente se confirmó el hallazgo de su cuerpo en el cerro El Broncazo, en zona rural de Rosas.

El Consejo regional Indígena del Cauca, CRIC, informó que las circunstancias de la desaparición y de la muerte aún no han sido establecidas y son materia de investigación.

Leonardo González, director de Indepaz, señaló que el caso afecta los procesos de defensa del territorio, la vida y la cultura.

González resaltó que la lideresa era reconocida por su trabajo en defensa de la vida, la cultura y el territorio y la pervivencia de su pueblo.

“Es fundamental que la investigación permita saber que ocurrió, cuándo ocurrió y quiénes son los responsables. No podemos normalizar que quienes representan la memoria, la autoridad y los procesos comunitarios de los pueblos indígenas sigan siendo víctimas de la violencia”, explicó.

Para Indepaz en la zona de los hechos hay un contexto de violencia, disputa territorial y presencia de grupos armados que ponen en riesgo a los líderes sociales. Esta situación se evidencia en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

De confirmarse que la muerte de Carmelina González fue producto de un homicidio, el caso correspondería al asesinato número 112 de líderes sociales registrado en el país por Indepaz en lo corrido del 2026 y el número 25 en el Cauca.