Ejército destruyó explosivo instalado por disidencias de las Farc en el norte del Cauca

Suárez, Cauca

Un artefacto explosivo improvisado que habría sido instalado por integrantes de las disidencias de las Farc, fue ubicado y destruido de manera controlada por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Suárez, norte del Cauca.

El hallazgo se produjo en la vereda La Toma durante operaciones militares adelantadas por unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 5. Según las autoridades, el explosivo representaba un riesgo para la población civil y para las tropas que permanecen en esta zona del departamento.

De acuerdo con la información oficial, la acción permitió neutralizar la amenaza que podía afectar a habitantes y transeúntes del sector, donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.

El Ejército atribuyó la instalación del artefacto a la estructura Jaime Martínez, señalada de mantener injerencia en varios municipios del norte del Cauca y de recurrir al uso de explosivos para afectar a la Fuerza Pública y generar temor entre las comunidades.

“La acción oportuna de nuestros soldados permitió cerrarle el paso a una amenaza que ponía en riesgo a la población civil y a las tropas desplegadas en el sector”, indicó la institución.

Las autoridades señalaron que este tipo de hallazgos evidencia los riesgos que continúan enfrentando las comunidades rurales en medio de la confrontación armada que persiste en esta región del departamento.