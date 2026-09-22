El Ejército capturó a presunto colaborador de las disidencias en el Cauca por delitos ambientales

Foto: Alias ‘Morcilla’ Capturado en el municipio de Suárez, norte del Cauca. Crédito: Ejército Nacional.

Alias ‘Bladimir’ o ‘Morcilla’ fue capturado por el Ejército Nacional en el Cauca. El detenido, por quien existía una recompensa vigente de hasta 100 millones de pesos, figuraba en el cartel de los ocho delincuentes más buscados en esta región por delitos ambientales.

La operación de captura se desarrolló en el municipio de Suárez, al norte del Cauca.

Inteligencia militar lo señala de integrar las redes de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

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El informe da cuenta de que el implicado, entre el año 2019 y 2023, lideró actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

“Estas labores se habrían desarrollado en el sector de Minas del Socorro, al interior del Parque Natural Los Farallones de la ciudad de Cali, donde generaron afectaciones a fuentes hídricas y otros recursos naturales”, dijo el Ejército.

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cinco, coronel Francisco Agudelo, resaltó que con la detención de alias ‘Morcilla’ se golpean las rentas ilícitas de las disidencias de las Farc con las que el grupo ilegal financia acciones criminales.

El oficial destacó que el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar los actos urgentes.

La captura en cumplimiento de una orden judicial fue ejecutada por las tropas del Ejército Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea y en coordinación con la Policía Nacional.