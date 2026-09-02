Gobernador del Cauca rechazó el asesinato de los líderes James Flor y María Palechor en Cajibío

Cajibío, Cauca

Con rechazo e indignación reaccionaron las autoridades y organizaciones sociales frente al asesinato de James Flor y su esposa, María Ovidia Palechor, dos reconocidos líderes comunitarios de Cajibío, ocurrido en las últimas horas.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó el crimen y destacó el trabajo que durante años realizaron las víctimas en favor de su comunidad y en defensa de sus derechos.

“Con profundo dolor e indignación rechazamos el asesinato de James Flor y su esposa, María Ovidia Palechor, líderes comunitarios de Cajibío y base fundamental de su comunidad”, señaló el mandatario departamental.

De acuerdo con la información conocida, hombres armados llegaron hasta la vivienda de la pareja y les dispararon, causándoles la muerte.

El gobernador anunció además la articulación con la Fuerza Pública para avanzar en el esclarecimiento del doble asesinato y pidió al Gobierno Nacional acciones frente a la situación de seguridad que viven las comunidades en esta zona del departamento.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades realizaron un Consejo de Seguridad en el que definieron nuevas medidas de protección y elevaron un llamado para reforzar la seguridad en el territorio.

El crimen ocurrió en una zona donde tienen presencia estructuras de las disidencias de las Farc, entre ellas la estructura Jaime Martínez, vinculada al denominado Estado Mayor Central.

Las voces de rechazo también llegaron desde organizaciones defensoras de derechos humanos, comunidades indígenas y la Defensoría del Pueblo, que han advertido sobre el riesgo que enfrentan los líderes sociales en el departamento.

El expresidente Gustavo Petro también se refirió al asesinato de María Ovidia Palechor, a quien reconoció como una lideresa de la región y recordó por su trabajo con las comunidades afectadas por la violencia.

“Nos duele que este sea el destino de quienes reivindican derechos frente a los grupos armados que son indolentes y crueles con la población inerme”, manifestó Petro, quien advirtió sobre el asesinato de cinco líderes sociales en ocho días y reclamó acciones urgentes para protegerlos.

En las últimas horas, en Popayán se realizó una jornada de velatón en memoria de James Flor y María Ovidia Palechor, como muestra de rechazo al crimen y para exigir justicia y que los responsables sean identificados y judicializados.

Mientras avanzan las investigaciones, el asesinato de la pareja vuelve a poner en el centro la situación de seguridad de quienes ejercen labores comunitarias en el Cauca, donde 22 líderes sociales han sido asesinados en lo corrido de 2026