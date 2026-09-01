En Cajibío, Cauca dos líderes sociales fueron asesinados por hombres armados

Cajibío - Cauca

En Cajibío, Cauca, se registró el asesinato de los líderes sociales Maria Ovidia Palechor y James Flor. Información preliminar da cuenta de que sujetos armados ingresaron a la vivienda de la pareja, en elcorregimiento La Pedregosa, y dispararon contra los dirigentes.

Las víctimas tenían una trayectoria destacada en el acompañamiento a las víctimas del conflicto, la defensa de los derechos de las comunidades y sus procesos, particularmente en el corregimiento de La Pedregosa.

Palechor, era lideresa indígena, fue coordinadoradel Programa de Mujer y coordinadora del programa de Derechos Humanos del CRIC.

Flor, era líder comunitario, estaba vinculado a la mesa de víctimas.

Los esposos trabajaron en favor del bienestar y el desarrollo del municipio de Cajibío y recientemente asumieron la vocería por la masacre de El Túnel perpetrada por las disidencias de las Farc en el mes de abril.

Mauricio Capaz, coordíandor del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, además de rechazar el suceso violento explicó que el hecho “genera preocupación” y afecta el tejido comunitario “donde quienes ejercen liderazgos sociales continúan enfrentando graves riesgos”.

Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, resaltó que este tipo de violencias fueron anticipadas en alertas tempranas y en un informe de seguimiento de la Defensoría de Pueblo que da cuenta del “alto riesgo de vulneraciones a los Derechos Humanos, debido al control territorial ejercido por la estructura Jaime Martínez a través de patrullajes, retenes ilegales y restricciones a la movilidad”.

En la zona también hay tránsito de las estructuras Dagoberto Ramos y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, lo que agrava la situación para la población.

Por su parte, Iris Marín, Defensora Nacional del Pueblo publicó en redes sociales que, “nos duele que este sea el destino de quienes reivindican derechos frentea los grupos armados que son indolentes contra la población inerme”.

También dijo que el asesinato de cinco líderes en un periodo de ocho días “hace necesario que se establezcan medidas urgentespara proteger a los líderes sociales, especialmente en el departamento del Cauca”

Desde diferente organizaciones regionales y nacionales se rechazó el crimen y se hizo un llamado al Estado Colombiano para que se tomen acciones que permitan garantizar el ejercicio del liderazgo social en los territorios si que se vea amenazada la vida.

Mientras tanto, la comunidad de La Pedregosa exigió el esclarecimiento de los hechos, dar con el paradero de los responsables y que haya justicia.

Con los homicidios de María Ovidia Palechor y James Flor son 103 los líderes sociales asesinados en el país en lo corrido del 2026 y 22 en el departamento del Cauca.