Denuncian una acción violenta contra representantes indígenas a la Cámara en el Cauca

Toribío - Cauca

Denuncian que Aida Quilcué y Carlos Mariao Calvo fueron víctimas de hombres armados. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, informó que los parlamentarios reportaron una interceptación por parte de sujetos de civil y encapuchados en una vía del norte de la región caucana. La guardia indígena intervino y permitió que la comisión continuara su recorrido.

El CRIC da cuenta de que se trató de una “persecución y amenazas cuando los representantes a la Cámara regresaban del municipio de Toribío donde cumplían actividades”.

La organización señaló que “la comisión en la que se movilizaban fue interceptada por hombres de civil portando fusiles y armas cortas, quienes atravesaron motocicletas y una camioneta sobre la vía, restringiendo el paso. Los hombres exigieron a los representantes y sus acompañantes que descendieran del vehículo mientras los intimidaban con las armas”.

El CRIC también explicó que, la intervención de la guardia indígena llevó a los encapuchados a abandonar el lugar, permitiendo que los representantes continuaran su recorrido.

Los pueblos ancestrales rechazaron el hecho y saseveraron que este tipo de situaciones “ponen en riesgo a las comunidades y el ejercicio de representación de los liderazgos indígenas”.

En la zona donde ocurrieron los hechos, tienen presencia estructuras como Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. Sin embargo, no se han establecido responsabilidades sobre el suceso.

Hasta el momento Aida Quilcué y Carlos Mario Calvo no han entregado un pronunciamiento público sobre lo ocurrido.

La representante Quilcué ya había sido objeto de un secuestro que duró alrededor de tres horas por hombres armados en el oriente del Cauca el pasado 10 de febrero.