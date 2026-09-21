El Ejército capturó a presunto cabecilla urbano de las disidencias en el sur del Cauca

En un operativo conjunto fue capturado en el Cauca alias ‘Correa’. El Ejército Nacional lo señala como presunto cabecilla de las milicias urbanas de la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de ‘Mordisco’.

La acción de las tropas del Ejército y unidades de la Policía Nacional se desarrolló en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cañón del Micay, sur del Cauca.

El general Carlos Germán Oviedo, comandante de la Región Cuatro de Policía, afirmó que el implicado “realizaba actividades de seguimiento criminal”, así como “planeación y activación de artefactos explosivos contra la Fuerza Pública”.

Las investigaciones dan cuenta de que alias ‘Correa’ habría participado en por lo menos cinco acciones terroristas, “incluida la activación de un carro - bomba cerca a la estación de Potrerito el 10 de julio del 2025”.

También el ataque con explosivos tipo cilindros y acondicionados en maletines en Jamundí.

Por su parte, el general Samuel Salinas, comandante de la Tercera División del Ejército recalcó que la captura fue posible tras meses de inteligencia de la tropas y unidades especializadas de la Policía Nacional.

Alias ‘Correa’ que tenía injerencia delictiva en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca fue dejado ante las autoridades competentes y deberá responder ante la justicia por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.