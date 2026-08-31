Ataque con explosivos en el sur del Cauca dejó a un militar y tres civiles heridos

El Patía - Cauca

Un nuevo ataque con explosivos contra una base militar de la Brigada 29 del Ejército nacional en zona rural del municipio de El Patía, al sur del Cauca, dejó a un militar y tres civiles heridos.

El lesionado del Ejército no reviste gravedad y se encuentra fuera de peligro recibiendo atención médica en el dispensario.

Jhon Jairo Fuentes, alcalde municipal informó que los civiles fueron remitidos hasta el centro asistencial nivel uno de El Bordo.

Información preliminar apunta a que presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de ‘Mordisco’, lanzaron, por lo menos, siete artefactos explosivos improvisados tipo cilindro desde un vehículo acondicionado con rampas.

La acción delincuencial estaba dirigida contra el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Número 29 ubicado en el corregimiento de El Estrecho; instalaciones que no registraron afectaciones.

Al respecto, la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó que en la acción, también se registraron hostigamientos con ráfagas de fúsil y drones.

La comunidad de la zona denunció que las detonaciones y disparos generaron temor y zozobra entre la población.

En la zona, la vía Panamericana tuvo cierre temporal como medida preventiva mientras las autoridades retomaban el control y restablecían las condiciones de seguridad.

Las disidencias de las Farc tienen amplia injerencia delictiva en esta localidad.

Entre las acciones atribuidas a este grupo se cuenta un ataque en el sector de El Estanquillo que dejó a un militar herido, así como un atentado contra un convoy del Ejército que dejó militares muertos y heridos en la vía Panamericana.

Las tropas reforzaron las actividades operativas y ofensivas en el territorio para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y proteger a la población civil.