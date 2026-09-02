Las razones de la Junta Directiva de Millonarios para sacar a Fabián Bustos: puntos clave

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Las razones de la Junta Directiva de Millonarios para sacar a Fabián Bustos: cinco puntos clave

En las últimas horas se dio a conocer que Fabián Bustos no es más el director técnico del equipo Millonarios, decisión que llega justo en la previa del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe (duelo adelantado de la fecha 16).

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A pesar de la inversión realizada de parte de los directivos, el estilo de juego no convenció y por tal motivo acabó su etapa en la institución capitalina.

Por ahora, Millonarios no ha elegido al reemplazante de Bustos. Sin embargo, en el comunicado oficial del equipo agradecieron el profesionalismo, esfuerzo, dedicación y calidad humana de Fabián Bustos.

En el marco de esta coyuntura deportiva, en 6AM W, Julio Sánchez Cristo habló con el periodista César Augusto Londoño quien hizo un análisis de lo que significa esta decisión.

¿Estaba en crisis el equipo?

“Millonarios no estaba en crisis. Millonarios es quinto en la tabla, con Bustos en la Liga 2026-2, tiene tres victorias, dos empates y una derrota, pero, aunque venían sacando los resultados, el equipo no jugaba bien. Había deficiencias futbolísticas. Sorpresivamente, intempestivamente, la Junta Directiva de Millonarios tomó la determinación de presentar de Fabián Bustos, que en el total del torneo anterior y este había dirigido 31 partidos, 16 ganados, 8 empatados, 7 perdidos, para un rendimiento del 60%, que es un rendimiento bueno para cualquier entrenador”, indicó el periodista.

Puntos para entender la decisión:

Obstinación de los planteamientos de juego donde el fútbol en millonarios no fluía a pesar de los resultados. La falta de autocrítica del entrenador: Muchas disculpas públicas sobre las malas actuaciones del plantel desde lo futbolístico. Discutida utilización de una nómina nutrida para este campeonato. En este torneo el equipo lo armó bustos y le invirtieron 20.000 millones. Eliminación de las finales de los cuartos de final: en el primer torneo del año, se dio ante equipos chicos, que le ganaron a millonarios.

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