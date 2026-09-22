“No tenemos una pelea personal con Trump, lo hacemos por nuestra audiencia”: Cofundador de Politico

Politico es uno de los medios, junto a CNN y MS NOW, que decidieron presentar una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por lo que consideran como una limitación a la libertad de prensa y un veto injustificado a su labor informativa.

Este enfrentamiento se ha convertido en una bola de nieve para la Casa Blanca en los últimos días, teniendo en cuenta el respaldo de otras cadenas como CBS, ABC, NBC e incluso Fox News, quienes anunciaron que dejarán de participar en el ‘pool’ para el cubrimiento de los actos públicos de la Presidencia.

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Para entender las consecuencias y el impacto de esta confrontación, 6AM W de Caracol Radio habló con John Harris, periodista estadounidense con amplia trayectoria y cofundador de Politico.

¿Por qué la confrontación entre los medios y la Casa Blanca?

Harris señaló que la situación actual entre los medios de comunicación y la Casa Blanca “no tiene precedentes”, dado que no se había llegado a este punto, incluso durante mandatos demócratas que han sido contrarios, por ejemplo, a la cobertura de Fox News.

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“Hablamos frecuentemente con el presidente Trump e informamos constantemente, además de hablar regularmente con miembros de su equipo en la Casa Blanca. No tuvimos ningún indicio de que hubiera alguna provocación en particular que hubiera llevado a esta medida extraordinaria. Por supuesto, no le gusta todo lo que escribimos, pero, por lo que podemos deducir, no parece que haya habido algo que lo haya descolocado”, expresó el periodista.

¿Qué impacto tiene el enfrentamiento entre los medios y Donald Trump?

Según Harris, las decisiones posteriores en el marco de las diferencias con los medios permiten entender que la situación no es “sostenible” a largo plazo, pese a los anuncios del presidente respecto a la creación de su propio canal Trump TV.

El periodista se refirió al ‘pool’, que es la cobertura por turnos que toman los medios de comunicación en la Casa Blanca, y aseguró que la decisión del presidente de vetar a medios como CNN y MS NOW representa grandes dificultades económicas, entendiendo que estas cadenas comparten los altos costos que implica este despliegue.

“No tenemos una pelea personal con el presidente Trump. Lo hacemos en nombre de nuestros lectores y nuestros televidentes, luchamos por ellos, no contra la Casa Blanca. Esto es un paso que Trump inició y no tenemos ninguna opción más que enfrentarlo en la corte”, sentenció.

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