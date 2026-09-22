No es cierto que solo con un marco de sometimiento se vaya a desmontar: Norma Vera sobre las ACSN

En la mañana de este martes, 22 de septiembre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Norma Vera, defensora de derechos humanos e investigadora del conflicto en Santa Marta, quien se refirió a la muerte de alias ‘Cholo’ y, además, a las recientes declaraciones del presidente De la Espriella sobre los llamados a criminales, en este caso miembros de la Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), a someterse a la justicia.

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Vera calificó como determinante es lo que denomina “gobernanza armada”, con la que se refiere al control que, según sus investigaciones, ejerce esta estructura sobre diferentes actividades y comunidades en sectores de la Sierra Nevada. Aseguró que ese poder no se limita a las actividades criminales, sino que también tendría incidencia sobre negocios, tierras, turismo y dinámicas comunitarias.

“Son unos niveles de gobernanza armada consolidados, establecidos, con logística y con cadena operacional muy bien definida, pero que al mismo tiempo muestran las advertencias que hemos venido haciendo en calidad de defensa de los derechos humanos durante más de 10 años que el vacío estatal fue llenado sistemáticamente por una organización armada que no solamente tiene control de portafolio criminal, sino que al mismo tiempo está controlando actividades legales ante la ausencia de una gobernanza establecida de manera fuerte y rigurosa, sobre todo en zonas rurales, porque el turismo en Santa Marta se hace el Parque Tayrona”, dijo.

Por otro lado, se refirió sobre la posibilidad de una disputa interna por las rutas del narcotráfico, las rentas ilegales y el control territorial, Vera reconoció que podría producirse un reacomodo, aunque consideró que las ACSN tienen una línea de sucesión consolidada. “Sí, puede generar una disputa interna, pero este grupo armado que es hegemónico y que tiene un linaje muy establecido, tiene dentro de su línea de mando cinco personas antiguas, alias 200, por ejemplo. que se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta cerca a los territorios de Zona Bananera consolidando una zona de impacto muy importante, está dentro de la línea de sucesión, está vivo y también tiene controles territoriales todavía”, precisó.

Asimismo, se pronunció sobre alias ‘Pinocho’, identificado por las autoridades como máximo cabecilla de la organización, según su análisis, continúa siendo la principal figura de mando y que dentro de la estructura existirían otros integrantes con experiencia para asumir posiciones de liderazgo.

Finalmente, Vera cuestionó que un eventual proceso de sometimiento a la justicia sea suficiente, por sí solo, para desmantelar las ACSN.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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