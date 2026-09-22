Decisión lamentable: Carolina Olarte por retiro de Gobierno de su candidatura a magistrada de la CPI

El pasado lunes, 21 de septiembre, el Gobierno De la Espriella anunció que retiró la candidatura de Carolina Olarte Bácares ante la Corte Penal Internacional, uno de los tribunales más importantes del mundo.

A propósito, la misma Olarte se pronunció este martes en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y aclaró algunos temas sobre esa decisión del ejecutivo.

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En su primera intervención Olarte se desmarcó de los rumores de que el presidente Petro haya sido quien la postuló.

¿Quién la postuló?

“La postulación de los candidatos al Corte Penal Internacional, en el caso colombiano, como lo ha venido declarando desde hace mucho tiempo, le compete a los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje. Este es un grupo de cuatro personas, usualmente, que escogen los gobiernos por su carácter independiente y que tienen por misión nominar a candidatos a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional, así como a candidatos al Premio Nobel de Paz y servir como árbitros en la CPA”, introdujo.

Y así, apuntó: “En mi caso, en el momento en el cual yo presenté mi candidatura, los miembros que decidieron escogerme y nominarme como candidata dentro de otras propuestas o candidaturas que se presentaron fueron Guillermo Fernández de Soto, nuestro excanciller y exembajador en múltiples lugares, así como Eduardo Silva Romero, árbitro internacional reconocido y el profesor de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello Galvis. Ellos presentaron mi nominación y se lo hicieron conocer al gobierno para que oficializara la misma ante la Secretaría de Estado parte de la CPI”.

“Decisión lamentable”

En esa línea, aseguró desconocer “completamente los motivos que originaron esa decisión” del Gobierno de retirar su candidatura.

Y, por ende, calificó la misma como “lamentable y sorpresiva”, ya que, según ella, su “entendimiento siempre fue el de ser una candidata de Estado y de poder llevar no, solamente mi trayectoria personal, sino fundamentalmente en la historia de todo un país que durante 30 años ha venido construyendo de manera muy interesante e innovadora mecanismos para luchar contra la impunidad, y eso ha sido reconocido internacionalmente, por supuesto en la CPI”.

Las implicaciones que tendría para Colombia retirarse de la CPI

Por otro lado, Olarte se refirió a una de las noticias que más ha sonado en el entorno diplomático del país: la posible salida de la Nación de la CPI.

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Según dijo, esto tendría “consecuencias importantes”, dentro de estas la eliminación de “un puente muy importante con la comunidad internacional en donde hemos gozado de un reconocimiento importantísimo y nos ha permitido no solamente fortalecer nuestras instancias judiciales y de investigación como ha sido durante los últimos 30 años, sino que nos impide continuar proveyéndole al mundo a esta Corte y a otras instancias judiciales de lecciones aprendidas en materia de judicialización, de investigación y de sanción de los más graves crímenes”.

Así, se refirió al caso particular de Colombia y el ejemplo que ha dado en ese tribunal.

“Colombia ha sido reconocida como el ejemplo más sofisticado y más desarrollado en materia de justicia restaurativa y justicia transicional, crucial para los crímenes de los cuales se ocupa la Corte Penal Internacional”.

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Enfatizando que, “entonces, un retiro de Colombia del Estatuto de Roma cerraría ese puente fundamental que está en beneficio de nuestro país, de nuestra historia y en particular de nuestras víctimas y de nuestra jurisdicción. Eso sería una consecuencia grave y una consecuencia drástica”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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