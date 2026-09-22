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Santuario de Iguaque, en riesgo: advierte alcalde y rescatista tras expansión de incendio en Boyacá

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La emergencia por el incendio forestal que afectó principalmente el cerro San Marcos en Villa de Leyva mantiene la preocupación entre las autoridades y organismos de socorro, especialmente por su avance hacia el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, una zona de alta importancia ambiental y de producción de agua.

Javier de la Cuadra , experimentado rescatista que ha participado directamente en las labores de atención de la emergencia, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que debe existir mayor prudencia por parte del Gobierno al entregar cifras sobre el nivel de control del incendio.

“No es correcto atreverse a decir que el 75 por 100 del incendio está controlado en un incendio forestal al segundo o tercer día del incendio”, señaló en diálogo con Caracol Radio.

De acuerdo con De la Cuadra, uno de los principales problemas es que el fuego puede desplazarse rápidamente por las condiciones del terreno y la presencia de vegetación seca.

“El incendio se mueve muy rápido hacia la montaña con el viento, y acá tenemos cualquier cantidad de bosque seco y bosque nativo, entonces el incendio se mueve demasiado rápido”, explicó en entrevista con Julio Sánchez Cristo.

Preocupación por el Santuario de Iguaque

Una de las mayores preocupaciones está relacionada con el avance de las llamas hacia el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, donde las condiciones del terreno dificultan las labores de los organismos de socorro.

De la Cuadra explicó que para llegar hasta algunos de los puntos afectados es necesario caminar durante horas y que la fuerte pendiente de la montaña dificulta la construcción de cortafuegos y el combate directo contra las llamas.

“El bosque de Iguaque, del área protegida, es un bosque muy tupido, es un bosque, además, la montaña es muy parada, la pendiente es altísima”, relató.

El rescatista también destacó el trabajo de las comunidades que se han desplazado hasta la zona para ayudar en las labores de emergencia.

“Muchas personas vienen a las ferreterías y compran una pala, compran una pica, compran un asadón, se van caminando familias enteras para tratar de ayudar”, contó.

Sin embargo, advirtió que las características del terreno hacen que la intervención terrestre sea especialmente compleja.

“Entrar a trabajar allá, a tratar de hacer cortafuegos y de combatir el fuego es muy difícil para los voluntarios, para las personas”, manifestó.

Según su relato, la falta de fuentes de agua en algunos puntos convierte la intervención aérea en una herramienta fundamental.

Piden más helicópteros para combatir las llamas

De la Cuadra también cuestionó si el país cuenta con suficientes capacidades para responder a incendios forestales de gran magnitud y planteó la necesidad de fortalecer la tecnología y los recursos disponibles.

“La pregunta que yo me hago es, ¿qué tanto está pensando el Gobierno en invertir en mejorar la tecnología, en mejorar las aeronaves, comprar aeronaves para este tipo de emergencias?”, preguntó en diálogo con Caracol Radio.

Según el rescatista, durante la jornada anterior hubo helicópteros trabajando en la zona, pero consideró que se requería una operación aérea más amplia.También señaló que las aeronaves dejaron de operar, pese a que el incendio continuaba activo.

“A las 4 de la tarde se fueron y el incendio seguía propagándose, tanto en este lado de Iguaque como en Chíquiza”, aseguró.

Alcalde de Chíquiza pide mayor apoyo del Gobierno Nacional

El alcalde de Chíquiza, Edwin Augusto Almanza, también entregó un balance de la emergencia y pidió al Gobierno Nacional aumentar el apoyo para enfrentar las llamas.

Tras un sobrevuelo de la zona, el mandatario local describió el panorama como “desolador”.

“Hay una parte de la montaña, que es por el sector de La Honduras, donde realmente, por las condiciones del terreno, es muy difícil acceder”, afirmó.

El alcalde aseguró que la Gobernación de Boyacá ha acompañado la emergencia y participa en el Puesto de Mando Unificado, pero insistió en que se necesitan más recursos aéreos.

“Yo creo que necesitamos, no sé, 2, 3, 4 helicópteros para que nos ayuden a eliminar, a acabar con el incendio, porque realmente nos está haciendo mucho daño”, dijo.



