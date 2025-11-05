“La toma del Palacio de Justicia tiene que ir más allá de quién tiene la culpa”: Helena Urán

En un reflexivo diálogo en 6AM de Caracol Radio, Helena Urán Bidegain, escritora e hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia, hizo un llamado urgente a que la sociedad colombiana supere la discusión simplista de “quiénes son los culpables” para dar paso a una conversación profunda que permita sanar las heridas de aquel “trauma colectivo”.

Con motivo de la publicación de su nuevo libro, ‘Deshacer los nudos, mi camino entre los relatos de la masacre del palacio de justicia’ (Editorial Aguilar), Urán Bidegain insistió en que la narrativa nacional sobre los hechos de noviembre de 1985 se ha estancado en una pugna entre dos relatos épicos: el de la guerrilla del M-19 y el de la Fuerza Pública, que buscan presentarse como héroes y salvadores de la democracia.

“La discusión se mantiene en quién tiene la culpa, no hemos aprendido a sacar lecciones de lo que sucedió ahí por esta discusión que finalmente sólo beneficia a dos causas políticas”, afirmó la autora. “Los dos tienen corresponsabilidad en lo que sucedió, los dos han construido un relato épico que no nos permite tener discusiones de fondo, discusiones profundas y honestas, que nos permitan ser más fuertes, que nos permiten sanar”.

La verdad detrás de la muerte de Carlos Horacio Urán

Durante la entrevista, Urán Bidegain relató el largo y doloroso camino que tuvo que recorrer su familia para conocer la verdad sobre el destino de su padre. Durante 22 años, la versión oficial indicaba que había muerto por un “cruce de balas” dentro del Palacio. Sin embargo, una exhumación ordenada por la Fiscalía reveló una realidad distinta y más terrible.

“Se da cuenta que hubo tortura y ejecución”, reveló Helena. “Sí ha sido muy doloroso darse cuenta que no solamente hubo una violación que el Estado ejecutó a un civil, sino que después durante muchos años el Estado también negó su participación e incluso nos quitaron como familia el derecho a reclamar”.

La escritora destacó que, a pesar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el proceso de justicia se estancó, lo que la llevó a involucrarse personalmente en la investigación. Su búsqueda la condujo incluso a una conversación con un ex agente de inteligencia que le proporcionó “información puntual de cómo sucedieron los hechos, de quiénes son las personas, los autores directos, información que nunca antes habíamos adquirido”.

La polémica con el presidente Petro y los símbolos del M-19

La también asesora en temas de medidas de no repetición se refirió abiertamente a su salida del equipo de asesoría que prestaba a la Cancillería durante el gobierno de Gustavo Petro. Su renuncia se dio luego de que cuestionara públicamente al Presidente por enarbolar la bandera del M-19 en un acto público.

“A mí sí me pareció absolutamente inaceptable (…) lo que transmite es un negacionismo frente a las violaciones que ellos también cometieron”, explicó. Para Urán Bidegain, el problema no es hablar del M-19, sino cómo se hace: “Los símbolos no se construyen desde arriba (…) se construyen desde abajo hacia arriba, desde la sociedad civil”.

Criticó que en eventos oficiales, como uno realizado en el Museo Nacional sobre la “recuperación” de la espada de Bolívar, solo se diera voz a ex militantes del M-19 sin espacios para otras narrativas. “No pueden reivindicar actos de violencia que generaron tanto dolor para la sociedad”, sentenció.

‘Deshacer los nudos’: un camino hacia la convivencia

Al finalizar la entrevista, Helena Urán hizo un llamado a la sociedad civil a tomar las riendas de la memoria y exigir que esta deje de ser un instrumento de rédito político para los actores armados. Su libro ‘Deshacer los nudos’ se presenta como un testimonio poderoso y un manual para iniciar esas conversaciones incómodas pero necesarias.

“Yo no bailo el ritmo de ninguno, ni del uno ni del otro, yo bailo el ritmo de la justicia y la democracia”, concluyó. “La memoria debe estar al servicio de la justicia y la memoria es el corazón de la justicia, pero debemos como sociedad civil exigir que salga de este lugar (…) que nos mantienen en una confrontación que nos hace muchísimo daño y no nos permite madurar democráticamente”.

‘Deshacer los nudos, mi camino entre los relatos de la masacre del palacio de justicia’ ya se encuentra disponible en todas las librerías del país.